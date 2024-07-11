EA Sports FC 24 Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor

Microsoft, Xbox Free Play Days'te EA Sports FC 24, The Crew Motorfest ve iki oyunu daha oynaması ücretsiz yaptı.

Microsoft, bu hafta sonu Xbox oyuncularına denemeleri için tam dört farklı oyun sunuyor. XGP Core ya da Ultimate aboneleri, önümüzdeki birkaç günü Hawaii'de yarışlar yaparak ya da EA Sports FC 24'te EURO 2024'ü kazanmaya çalışarak harcayabilecekler.

Bu hafta sonunun ücretsiz oyunları genel olarak spor temalı yapımlardan seçilmiş durumda. Bu oyunların arasında bir dövüş oyunu ve bir beyzbol oyunu bulunuyor. Elbette ki hafta sonunun yıldızı olması beklenen oyun EA Sports FC 24 oldu.

İşte bu hafta sonunun ücretsiz oyunları:

AEW: Fight Forever (Xbox One, Xbox Series S|X)

EA Sports FC 24 (Xbox One)

EA Sports FC 24 (Xbox Series S|X)

MLB The Show 24 (Xbox One)

MLB The Show 24 (Xbox Series S|X)

The Crew Motorfest (Xbox One)

The Crew Motorfest (Xbox Series S|X)

EA Sports FC 24 ve MLB 24 aynı zamanda Xbox Game Pass ile oynanabilen oyunlar yer alıyor. Ayrıca The Crew Motorfest yakın zamanda oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkmıştı.

EA Sports FC 24'e EURO 2024 için özel etkinlik gelmişti. Bu etkinlikte Türk Milli Takımımız da oyuna eklenmişti. Etkinlikte oyunlar 15 Temmuz'a kadar oynanabilir olacak.