2018 yılında kurulan ve yenilenmiş cihaz satışı gerçekleştiren EasyCep, 100 milyon dolar değerleme ile 11 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Türkiye’de yenilenmiş telefon hizmeti veren ilk kurumsal firma olan EasyCep, bugün yeni bir büyük yatırım haberiyle gündeme düştü. 2018 yılında kurulan şirket, geçtiğimiz yılın nisan ayında aldığı 9 milyon TL’lik tohum yatırımın ardından bugün, A serisi yatırım turunda 11 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Easycep, 11 milyon dolarlık yatırımı 100 milyon değerleme üzerinden alarak da yeni bir lige çıktı. Re-Pie Portföy’ün liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda alınan 11 milyon dolarlık yatırımın 6 milyon doları da Re-Pie Portföy’den geldi. Re-Pie Portföy haricinde Colendi ve PlatformXIT de yatırım turuna katıldı.

İş modeli başka ülkelere de taşınacak

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, yaptığı açıklamada ulaştıkları değerleme rakamı ve yatırımların Türkiye ve dünyada yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün büyüme potansiyelini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Özdemir, yeni yatırımı daha çok insanı yenilenmiş cihazlarla tanıştırmak ve iş modelini başka ülkelere taşımak için kullanacaklarını açıkladı.

Yatırım turuna katılan ve EasyCep’in iş ortaklarından birisi olan Colendi’nin CEO’su Bülent Tekmen, şirket ile uluslararası pazarlarda birlikte hareket ederek büyüyeceklerini ekledi. Re-Pie Genel Müdürü Alim Telci ise yatırımcılarına böyle bir ürün sunabildikleri için mutlu olduklarını paylaştı.