Doktorların bize yazdığı ilaçları temin ettiğimiz, cilt bakımımız için en yararlı ürünleri bulabileceğimiz hatta günlük kişisel bakım ürünlerimizi bile alabileceğimiz yer olan eczaneler, hayatımızın bir parçası halinde.
Peki bunca yararlı ürünleri bulunduran eczanelerde özellikle de Atatürk portresinin yanında neden bir de eczacıların fotoğrafları bulunuyor?
Aslında bu bir yasal zorunluluk.
Sağlık Bakanlığının eczanelere ruhsat verirken eczanelerde uyulmasını istediği birçok husus var. Bunlardan birisi de eczacının kendi fotoğrafının bulunması. Dolayısıyla kendi fotoğrafını duvara asmayan eczacıların ruhsat alamayacağını yani gerçek bir “eczacı” olamayacağını söyleyebiliriz.
“Sadece bir dükkan” gözü ile bakılsa da eczane açmak için pek çok kurala uymak gerekiyor. Öyle ki Eczacılar Odası'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre eczane ruhsatı verilirken aranan hususlar şunlar:
- Eczanenin ve eczacının adı yazılı levha
- Kapı zili
- Işıklı Nöbet levhası
- Eczacının fotoğrafı (30 x 40)
- Atatürk fotoğrafı
- Buzdolabı (Sadece ilaç ve aşılar bulundurulacak, ısı kontrolü için termometresi olacak)
- Reçete kayıt, uyuşturucu, psikotrop, personel, teftiş ve stajyer defterleri
- Uyuşturucu ilaçlar
- Psikotrop ilaçlar
- Acil vaka ilaçları, biyolojik serum (Tetanos vs.)
- Majistral tarife
- Produiler
- Terazi
- Havan ve diğer laboratuvar araçları
- Laboratuvar bankosu (Üstü mermer, cam veya fayans)
- Laboratuvarda lavabo ve akarsu
- Yangın söndürme cihazı –(Enaz 6 kg)
- Uyuşturucu ilaçlar için çelik kasa
- E-logo
- Göğüs cebinde eczacının adı soyadı yazılı beyaz meslek önlüğü
- Isı ve nem ölçer alet (Günlük ısı ve nem kayıtları tutulacak)
- Farmakope
Ayrıca eczacıların dükkanlarını açabilmeleri için tam otuz dört çeşit hazır ilacı da eczanelerinde bulundurması gerekiyor.
Adrenalin enjeksiyonu
Bunların yanı sıra tam beş çeşit büyük hacimli damar yolundan verilen solüsyonları da bulundurmaları gerekiyor.
Sodyum Klorür çözeltisi
Son olarak da acil yardım gerektiren anlar için on iki çeşit tıbbi malzemeye sahip olmaları gerekiyor.
Alçılı bandaj
Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra bir de levha için zorunlu olan maddeleri yerine getirdiniz mi artık eczanenizi açabilirsiniz.