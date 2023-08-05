Herhangi bir eczaneye girdiğinizde eczacıların kendi fotoğraflarının duvarda asılı olduğunu görmüşsünüzdür. Bu fotoğraflar ilk bakışta biraz saçma ve anlamsız gelse de aslında geçerli bir sebepten dolayı orada duruyor. Yani narsist bir durum söz konusu değil.

Doktorların bize yazdığı ilaçları temin ettiğimiz, cilt bakımımız için en yararlı ürünleri bulabileceğimiz hatta günlük kişisel bakım ürünlerimizi bile alabileceğimiz yer olan eczaneler, hayatımızın bir parçası halinde.

Peki bunca yararlı ürünleri bulunduran eczanelerde özellikle de Atatürk portresinin yanında neden bir de eczacıların fotoğrafları bulunuyor?

Aslında bu bir yasal zorunluluk.

Sağlık Bakanlığının eczanelere ruhsat verirken eczanelerde uyulmasını istediği birçok husus var. Bunlardan birisi de eczacının kendi fotoğrafının bulunması. Dolayısıyla kendi fotoğrafını duvara asmayan eczacıların ruhsat alamayacağını yani gerçek bir “eczacı” olamayacağını söyleyebiliriz.

“Sadece bir dükkan” gözü ile bakılsa da eczane açmak için pek çok kurala uymak gerekiyor. Öyle ki Eczacılar Odası'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre eczane ruhsatı verilirken aranan hususlar şunlar:

Eczanenin ve eczacının adı yazılı levha

Kapı zili

Işıklı Nöbet levhası

Eczacının fotoğrafı (30 x 40)

Atatürk fotoğrafı

Buzdolabı (Sadece ilaç ve aşılar bulundurulacak, ısı kontrolü için termometresi olacak)

Reçete kayıt, uyuşturucu, psikotrop, personel, teftiş ve stajyer defterleri

Uyuşturucu ilaçlar

Psikotrop ilaçlar

Acil vaka ilaçları, biyolojik serum (Tetanos vs.)

Majistral tarife

Produiler

Terazi

Havan ve diğer laboratuvar araçları

Laboratuvar bankosu (Üstü mermer, cam veya fayans)

Laboratuvarda lavabo ve akarsu

Yangın söndürme cihazı –(Enaz 6 kg)

Uyuşturucu ilaçlar için çelik kasa

E-logo

Göğüs cebinde eczacının adı soyadı yazılı beyaz meslek önlüğü

Isı ve nem ölçer alet (Günlük ısı ve nem kayıtları tutulacak)

Farmakope

Ayrıca eczacıların dükkanlarını açabilmeleri için tam otuz dört çeşit hazır ilacı da eczanelerinde bulundurması gerekiyor.

Adrenalin enjeksiyonu

Bunların yanı sıra tam beş çeşit büyük hacimli damar yolundan verilen solüsyonları da bulundurmaları gerekiyor.

Sodyum Klorür çözeltisi

Son olarak da acil yardım gerektiren anlar için on iki çeşit tıbbi malzemeye sahip olmaları gerekiyor.

Alçılı bandaj

Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra bir de levha için zorunlu olan maddeleri yerine getirdiniz mi artık eczanenizi açabilirsiniz.