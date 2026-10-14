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Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi, İndirimler ve Güncel Kampanyalar

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CUPRA, Ekim 2026 döneminde sportif SUV, hatchback, hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç pazarında dikkat çekiyor. İşte CUPRA'nın Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman fırsatları ve kampanya detayları...

Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi, İndirimler ve Güncel Kampanyalar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

CUPRA, Ekim 2026 döneminde sportif tasarım ve performansı ön plana çıkaran modelleriyle sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Formentor, Terramar ve Leon gibi modellerin yanı sıra markanın elektrikli seçenekleri de ürün gamında bulunuyor.

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Sıfır CUPRA otomobil almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel kampanyalar ve özel fiyat avantajları da dikkat çekiyor. Peki CUPRA Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi CUPRA modellerinde kampanya var? İşte CUPRA Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanyalar...

İçerikten Görseller

Ekim 2026 CUPRA Fiyat Listesi, İndirimler ve Güncel Kampanyalar
Cupra Formentor

CUPRA Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Cupra Formentor

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.755.000 TL -
Formentor 2.860.000 TL -
Terramar 3.470.000 TL -

CUPRA Ekim 2026 Kampanyaları

CUPRA 2026 Ekim döneminde Terramar ve Formentor modellerinde özel satış fırsatları sunuluyor. Resmi sitesinde belirtilen detaylara göre kampanya 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında CUPRA yetkili satıcılarında geçerlidir. Güncel fırsatlar için yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.

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