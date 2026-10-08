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[Ekim 2026] 9 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

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Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

[Ekim 2026] 9 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 9 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

İçerikten Görseller

[Ekim 2026] 9 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)
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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

2

  • A Plague Tale: Requiem
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crime Scene Cleaner
  • Donut County
  • Evil West
  • Nova Roma
  • Pacific Drive
  • Superball
  • The Casting of Frank Stone

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Ekim ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Ekim tarihine kadar vaktiniz var.

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