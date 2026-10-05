Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 249 Bin TL’ye Varan İndirim Fırsatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Jeep’in Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’deki güncel ürün gamında Yeni Avenger’ın %100 elektrikli, e-Hybrid ve 4xe seçenekleri ile Compass e-Hybrid bulunuyor. Jeep’in güncel fiyat listesinde bazı versiyonlarda kampanyalı fiyatlar da dikkat çekiyor.

Ekim 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 249 Bin TL’ye Varan İndirim Fırsatı!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Jeep, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Yenilenen Avenger ailesi; e-Hybrid, %100 elektrikli ve 4xe seçenekleriyle satışa sunulurken, Compass e-Hybrid'de kampanyalı fiyat avantajı dikkat çekiyor.

Bu içerikte Jeep’in Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan kampanyalı fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını, devamında ise her modelin versiyon detaylarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: 249 Bin TL’ye Varan İndirim Fırsatı!
Jeep Avenger e-hybrid
Yeni Avenger %100 Elektrikli
Jeep Avenger 4xe hybrid
Avenger 4xe +3

Jeep fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Avenger %100 Elektrikli 2.425.000 TL 2.305.000 TL
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL 2.136.000 TL
Yeni Avenger e-Hybrid 2.589.000 TL 2.339.550 TL
Avenger e-Hybrid 2.359.000 TL 2.224.000 TL
Yeni Avenger 4xe 3.000.000 TL 2.880.000 TL
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Jeep Compass e-Hybrid 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Yeni Avenger e-Hybrid fiyatları - Ekim 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 BG, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.589.000 TL 2.339.550 TL

Yeni Jeep Avenger e-Hybrid, 110 BG sistem gücü sunan 48V hibrit teknolojisiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Modelde elektrik motorunun entegre edildiği 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor. Jeep, düşük hızlarda elektrik motorundan yararlanabilen sistemin özellikle şehir içindeki kullanımda verimliliği desteklediğini belirtiyor.

Yeni Avenger E-Hybrid opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Ekim 2026

Yeni Avenger %100 Elektrikli

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik, 4x2 Summit 2.425.000 TL 2.325.000 TL

Yeni Jeep Avenger %100 Elektrikli, tamamen elektrikli sürüş deneyimini kompakt SUV gövdesiyle bir araya getiriyor. Jeep'in güncel model sayfasında araç 156 HP güç ve 400 kilometreye varan elektrikli menzil ile tanımlanıyor.

Yeni Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Avenger 4xe fiyatları - Ekim 2026

Jeep Avenger 4xe hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 BG, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 3.000.000 TL 2.880.000 TL

Jeep Avenger 4xe, markanın Avenger ailesindeki dört tekerlekten çekişli hibrit seçenek olarak öne çıkıyor. Jeep, modeli konfor ve çok yönlülüğü bir araya getiren bir SUV olarak konumlandırırken 4xe teknolojisiyle farklı sürüş koşullarında kullanılabilecek bir yapı sunuyor.

Yeni Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger 4xe fiyatları - Ekim 2026

Avenger 4xe

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 BG, Benzinli Hibrit, 4x4 Overland, Otomatik 2.740.000 TL -

Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Ekim 2026

Yeni Avenger %100 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik, 4x2 Summit 2.356.000 TL 2.136.000 TL

Listede ayrıca 2.356.000 TL'lik Avenger %100 Elektrikli seçeneği de bulunuyor.

Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger e-Hybrid fiyatları - Ekim 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 BG, Benzinli Hibrit, 4x2 Summit, Çift Kavramalı Otomatik 2.359.000 TL 2.224.000 TL

Avenger e-Hybrid opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Compass E-Hybrid fiyatları - Ekim 2026

Jeep Compass

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit, 4x2 Limited, Otomatik 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Compass e-Hybrid, Jeep'in Türkiye'deki daha büyük SUV seçeneği olarak ürün gamında yer almaya devam ediyor. Ekim 2026 listesinde Limited donanım seviyeleriyle sunuluyor.

Compass E-Hybrid opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat
Premium Ses Sistemi 50.000 TL
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com