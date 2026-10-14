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Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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OMODA ve JAECOO, Ekim 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere güncel fiyatlar, indirimler ve avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. İşte OMODA ve JAECOO modellerinin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları ve kampanya detayları...

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ekim 2026 sıfır otomobil kampanyalarını araştıranların yakından takip ettiği markalar arasında OMODA ve JAECOO da bulunuyor.

Peki Ekim 2026 OMODA ve JAECOO sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte OMODA ve JAECOO Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
OMODA 7

OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi Ekim 2026

OMODA 7

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
OMODA 7 Neo 2.890.000 TL 2.800.000 TL
OMODA 5 Ultima 2.300.000 TL -
JAECOO 7 Revive 4x2 2.390.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.700.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.910.000 TL -

JAECOO 7 Evolve 4x2 Kampanyası: 400 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

JAECOO 7 Evolve 4x2 satın almak isteyen ticari müşterilere Ekim ayında faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 400.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanılabiliyor.

Akbank tarafından sunulan finansman seçeneğinde aylık taksit tutarı 66.666,67 TL olarak belirtiliyor. Kredi tutarı ve altı taksit toplamı 400.000 TL'ye karşılık geliyor.

OMODA 5 Ultima Kampanyası: 300 Bin TL'ye 6 Ay %0 Faiz

OMODA 5 Ultima satın almayı planlayan ticari müşteriler de ekim ayında faizsiz kredi avantajından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor.

Akbank tarafından sağlanan finansman seçeneğinde aylık taksit tutarı 50.000 TL. Altı ayın sonunda toplam geri ödeme 300.000 TL oluyor.

OMODA 7 Neo Kampanyası: 90 Bin TL Nakit İndirimi

OMODA 7 Neo satın almak isteyenlere Ekim ayına özel nakit alım indirimi sunuluyor. Kampanya kapsamında 90.000 TL nakit alım avantajı uygulanıyor.

İndirim öncesi anahtar teslim satış fiyatı 2.890.000 TL olan 2026 model yılı OMODA 7 Neo'nun kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 2.800.000 TL olarak açıklanıyor.

Kampanya, 8-31 Ekim 2026 tarihleri arasında katılımcı OMODA ve JAECOO yetkili satıcılarında geçerlidir.

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