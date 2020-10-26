Ekim ve Kasım Aylarında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Aylık belli bir ücret karşılığında abonelerine 100'ün üzerine oyun bulunan kütüphanesini sunan Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Buna göre, kısa bir süre içerisinde platforma 10'un üzerinde oyun eklenecek.

Yükselen döviz kuruyla birlikte özellikle AAA oyun fiyatlarının da artması ülkemizdeki oyuncuların morallerini bozmuştu. Bu şartlar altında oyuncular için en uygun adreslerden bir tanesi de Microsoft'un PC ve Xbox kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisi oldu.

Aylık olarak ödenen belli bir ücret karşılığında kütüphanesindeki tüm oyunlardan faydalanılabilen bir sistem olan Game Pass, platformuna sürekli olarak yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Yakın bir süre içerisinde platforma eklenecek olan oyunlar da belli oldu. Peki, bu oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Yakın zamanda platforma eklenecek olan oyunlara geçmeden önce Game Pass'e eklenecek olan oyunların oynanabileceği platformlar değişiklik gösterebiliyor. Yani bazı oyunlar Android'de, bazı oyunlar PC'de, bazı oyunlar konsolda ve bazı oyunlar da tüm platformlarda oynanabiliyor.

İşte yakın bir süre içerisinde Game Pass'e eklenecek olan oyunlar;

27 Ekim

Carto (Konsol ve PC)

29 Ekim

Day of the Tentacle Remastered (Konsol ve PC)

Five Nights at Freddy's (Android, Konsol ve PC)

Full Throttle Remastered (Konsol ve PC)

Grim Fandango Remastered (Konsol ve PC)

PlayerUnknown's Battleground (Android)

ScourgeBringer (Android)

Unruly Heroes (Android, Konsol ve PC)

5 Kasım

Celeste (Android, Konsol ve PC)

Comanche (PC)

Deep Rock Galactic (Android, Konsol ve PC)

Eastshade (Android, Konsol ve PC)

Knights and Bikes (Konsol ve PC)

17 Kasım

Ark: Survival Evolved: Explorer's Edition (Android, Konsol ve PC)

Game Pass aboneliğine PC'de ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda ise 29,99 TL üzerinden sahip olabiliyorsunuz. Konsolda bu fiyat, direkt olarak 29,99 TL olarak belirlenmiş durumda.