Ekranı Kırılmış Bir Telefondan Verileri Kurtarma Yöntemleri

Kırık ekranlı telefonlardan verilerinizi nasıl kurtaracağınızla ilgili birkaç ipucunu sizler için derledik.

Akıllı telefonların neredeyse tamamen camdan oluşan tasarımı nedeniyle, birçok kişi telefonun kırılmış ekran veya gövdeyle kullanmak zorunda kalıyor. Kırık bir ekrana sahipseniz ve yeni telefonuza kırık ekrandaki verileri aktarmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Hemen anlatalım;

Kırık Ekranlı iPhone'dan Verileri Kurtarmak İçin Yapılması Gerekenler

Ekranın kırık oranına göre değişecek bu yöntemde ilk yapmanız gereken UBS Kısıtlayıcı Modu'nu kapatmak olmalı. Bunun için Ayarlar bölümünden yapabilecek durumda iseniz söz konusu bölüme girip kısıtlama kodunu kapatabilirsiniz.

Eğer ekran komple pert ise Touch ID çalışıyor olması işimize yarar. Çünkü bu sefer Siri'ye ihtiyacımız var. Touch ID de çalışmıyor ise ses kısma tuşuna uzun uzun basın ve Siri'nin seslenmesini bekleyin. Bunu başarabilirseniz "VoiceOver özelliğini aç" diyerek Siri'ye komut verin.

Bunun ardından VoiceOver özelliği sayesinde kullanabileceksiniz. Çünkü söz konusu özellik, telefonda parmağınızın geldiği her noktada ne olduğunu sesli olarak söylecek ve biraz zor olsa da istediğiniz veriyi alabilmenize olanak tanıyacak.

USB Kısıtlama Modu'nu kapatmak ise Lightning-USB çevirici ile fare bağlayarak yapabilirsiniz.

Ancak en kolay çözüm elbette Telefonunuzu bilgisayara bağlamak olacak.​

Kırık Ekranlı Android Telefondaki Verileri Kurtarmak İçin;

Söz konusu cihaz Android olduğu için ilk adımımız elbette telefonu bilgisayara bağlamak olacak.

Bunun yanı sıra, yine iPhone'da olduğu gibi klavye ve fare bağlayarak kullanmak da en etkili çözümlerden. Ayrıca Android telefonunuzda bluetooth ile de bağlantı sağlayabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağladiginizda Dosya Aktarımı, Medya Aktarımı ya da MTP olarak yazan seçeneği seçerseniz fotoğraflarınız ve istediğiniz verileri güvenle bilgisayarınıza yedekleyebileceksiniz.

Ayrıca kendi kullandığınız telefon markasına ait bilgisayar yazılımı da işinizi görecektir.

Son olarak yeni telefonunuza ait veri aktarım uygulamasını (Samsung Smart Switch, Huawei Phone Clone vb.) uygulamalar ile kırık telefondan yeni telefonunuza galeri, kişiler, arama kaydı ve mesajlar gibi tüm verileri aktarabilirsiniz. Bunu sadece bluetooth fare ile eski telefona bağlayıp, söz konusu uygulamayı indirerek yapabilirsiniz.

Böylece kırık ekranlı dokunmatik yüzeyi kısmen ya da tamamen bozulmuş olan telefonunuzdaki verileri başarılı bir şekilde kurtarmış olabilirsiniz.