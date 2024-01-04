Daha önce alan adlarının yasaklandığını gördüğümüz Ekşi Sözlük'ün şimdi de Android ve iOS mağazalarında bulunan mobil uygulamasına erişim engeli geldi.

Ekşi Sözlük son yıllarda sık sık erişime engellenen ya da erişimi zorlaştırılan bir platform olarak göze çarpıyor. Daha önce alan adları engellenmiş, ve site, eksisozluk1999.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk111.com gibi alan adları altında faaliyetlerine devam etmek durumunda kalmıştı.

Ekşi sözlük uygulamalarına da engelleme geldi

Son olarak Ekşi Sözlük'ün Play Store ve App Store'daki uygulamaları da "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime kapatıldı.

İşte Ekşi Sözlük'e uygulanan yasaklar