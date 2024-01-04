Ekşi Sözlük son yıllarda sık sık erişime engellenen ya da erişimi zorlaştırılan bir platform olarak göze çarpıyor. Daha önce alan adları engellenmiş, ve site, eksisozluk1999.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk111.com gibi alan adları altında faaliyetlerine devam etmek durumunda kalmıştı.
Ekşi sözlük uygulamalarına da engelleme geldi
Son olarak Ekşi Sözlük'ün Play Store ve App Store'daki uygulamaları da "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime kapatıldı.
İşte Ekşi Sözlük'e uygulanan yasaklar
- 21 Şubat 2023: eksisozluk.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellendi.
- 22 Şubat 2023: BTK'nın uyguladığı erişim engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı kararıyla ve "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" onaylandı.
- 2 Mart 2023: Ekşi Sözlük yasağı, itiraz sonrasında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.
- 2 Mart 2023: Erişim engelini kaldırma yasağına itiraza gelen itiraz sonrasında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, siteye erişimi tekrar engelledi.
- 13 Mayıs 2023: eksisozluk2023.com alan adına erişim engellendi. Gerekçe bir kez daha "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" oldu. Bu defa kararı Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği aldı.
- 15 Mayıs 2023: eksisozluk 42.com alan adı, bu defa Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişime engellendi.
- 14 Aralık 2023: eksisozluk1923.com alan adı da Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile erişime engellendi. Gerekçe yine aynıydı.
- 24 Aralık 2023: eksisozluk1999.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendi.
- 24 Aralık 2023: BTK'nın uyguladığı erişim engeli, "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.
- 04 Ocak 2024: "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" Ekşi Sözlük'ün Google Play ve App Store'da yer alan uygulamalarına erişim engeli geldi. Apple, App Store'de uygulamanın Türkiye'den indirilebilmesini engelledi.