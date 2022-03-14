Elden Ring'de Yeni Dünya Rekoru! Yarım Saatte Bitti [Video]

Geçtiğimiz hafta 1 saatten az sürede bitirilmesiyle şok olduğumuz Elden Ring, bugün 30 dakikadan da az bir sürede bitirildi. Oyun, speedrunnerlar için bir yarış pistine döndü.

Souls benzeri oyunları oynayan oyuncuların azim göstermeleriyle neler yapabilecekleri bugüne kadar pek çok kez kanıtlandı. Bu azim, oyunları en hızlı şekilde bitirmeye çalışan ‘speedrunnerların’ yetenekleriyle birleştiğindeyse ortaya inanması güç sonuçlar çıkabiliyor.

Örneğin son çıkan Souls benzeri oyun Elden Ring, normal oyuncuları kafayı sıyırtacak kadar zorlarken bir oyuncu, koskoca oyunu 1 saatten kısa sürede bitirmeyi başarmıştı. Fakat bir aynı anda hem speedrunner hem de Souls oyuncusu olan bir kişi, elbette bu rekoru asla kabullenmedi ve bugün, Elden Ring için artık insani sınırları zorlayan bir rekor geldi.

28 dakika 59 saniyede Elden Ring'i bitiren adam:

Geçtiğimiz hafta LilAggy’nin tüm oyunu 1 saatten kısa sürede bitirmesini bir meydan okuma olarak gören Distortion2, canlı yayında Elden Ring rekoru kırmaya çalıştı. Distortion2, bu rekoru inanılmaz bir farkla kırdı. Oyuncu, tüm oyunu 28 dakika 57 saniyede bitirdi. Tabii oyunun çabuk bitirilmesi gereği Distortion2, herhangi bir düşmanla dövüşmeden doğrudan sona ilerledi.

Distortion2, bu denemesinin öncesinde de 1 saatlik rekoru defalarca kırmayı başardı. Tüm oyunu önce 49 dakika 29 saniyede bitirmeyi başaran oyuncu, sonraki denemelerinde 30 dakika civarında süre elde etti. Distortion2’nin bu korkunç başarısıysa speedrunnerlar arasında büyük bir savaş çıkacağının işaretçisi oldu. Rekorları muhtemelen oyuncular arasındaki fark saliselere inene kadar görmeye devam edeceğiz..