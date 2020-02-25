Electronic Arts, GDC 2020'ye Katılmayacağını Açıkladı

Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda corona virüsü salgını nedeniyle yaprak dökümü başladı. EA, Hideo Kojima, PlayStation ve Facebook, sağlık endişelerini öne sürerek etkinliğe katılmayacaklarını açıkladı.

2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın (GDC) önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor ancak birkaç büyük isim Corona virüsü endişeleri nedeniyle etkinliğe katılamayacaklarını açıkladı. Corona virüsü vakalarının dünya çapında artış göstermesi, Mobil Dünya Kongresi'nin ardından Oyun Geliştiricileri Konferansı'nı da vurdu.

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, geliştirici ortaklarımızın ve GDC topluluğunun sağlığı ve güvenliği konusundaki endişeler ve COVID-19 ile ilgili gelişen sağlık riskleri nedeniyle Facebook, bu yılki Oyun Geliştiricileri Konferansı'na katılmayacak." dedi.

Sony'nin yaptığı açıklama da benzerdi. Japon teknoloji devi, "Katılımımızı iptal etmekten dolayı hayal kırıklığına uğradık, ancak küresel iş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük endişemiz." ifadelerini kullandı. Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan PlayStation, etkinlikte yer almayacak.

Art arda gelen iptal haberlerinin ardından şimdi, Electronic Arts'tan da açıklama geldi. Oyun devi, "Corona virusü ile küresel durumu yakından takip ediyoruz ve son zamanlarda yeni bölgelerdeki vakaların artışıyla birlikte, tüm zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanması da dahil olmak üzere çalışanlarımızın refahını korumak için ek adımlar atmaya karar verdik. Sonuç olarak GDC'ye resmi katılımımızı iptal ediyoruz ve katılımı diğer etkinliklere sınırlıyoruz. Durumu takip etmeye devam ediyoruz ve uygun olduğunu düşündüğümüzde çalışanlarımıza rehberlik edeceğiz." dedi.

Ayrıca oyun dünyasının önemli geliştiricilerinden Kojima Productions da Corona virüsüyle ilgili artan endişeler sebebiyle Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020'den çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Alınan karar neticesinde Hideo Kojima ve Eric Johnson'ın konferans sırasında gerçekleştireceği konuşmalar da iptal edilmiş oldu.

ABD'de 21 Şubat itibarıyla toplam 53 Corona virüsü vakası tespit edildi. GDC 2020 ve PAX East etkinlikleri sağlık endişeleri nedeniyle etkilendi. GDC 2020'nin 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.