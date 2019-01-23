Electronic Arts, BioWare Anthem İçin Bir VIP Demo Yayınladı

BioWare, merakla beklenen oyunu Anthem için ön sipariş verenlerin ya da Origin Access abonelerinin erişebileceği bir VIP Demo sürümü yayınladı.

Electronic Arts’ın alt şirketi olan, Dragon Age ve Mass Effect gibi dünyaca ünlü oyun serilerinin sahibi BioWare, 22 Şubat tarihinde resmi olarak çıkış yapacak yeni oyunu Anthem için bir VIP Demo sürümünü erişime açtı.

Anthem’i deneyimlemek için 22 Şubat’a kadar beklemek istemeyenler için başlatılan VIP Demo sürüm, üç gün boyunca erişime açık kalacak. 25 Ocak tarihine kadar demo sürüme kayıt olan oyuncular, ‘VIP’ olduklarının göstergesi olarak bir oyun içi ürün hediye alacaklar.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi BioWare, Electronic Arts altında çalışan bir şirket. Bu nedenle VIP Demo sürüme erişim sağlamak için Origin Access abonesi olmanız ya da oyun için ön sipariş vermeniz gerekiyor.