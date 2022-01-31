Tarife Limiti Değişikliği Faturaları Kaç TL Düşürecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası elektrik kullanımına getirilen aylık tarife limiti hakkında açıklama yapmıştı. Peki yükseltilen tarife limiti faturalarda ne kadarlık bir düşüş sağlayacak?

Geçtiğimiz haftalarda elektrik faturaları ile ilgili önemli bir karar alınmış; faturalara aylık tarife limiti getirilmişti. Aylık olarak 150 kWh olarak açıklanan bu limitin üzerinde olan kullanımlar durumunda daha yüksek faturalar ödenecekti. Ancak yeni sistem sonrası gelen ilk faturalardaki yüksek rakamlar, büyük tepki topladı.

Hem enerjinin giderek daha pahalı hale gelmesi hem de bu yeni sistem, elektrik faturalarının katlanmasına sebep olmuştu. Yapılan itirazlar ve gelen tepkiler sonrası geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmiş; durumun gözlemlenerek limitin güncellenebileceği söylenmişti. Bu akşam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, limitin 150 kWh'den 210 kWh'ye çıkarıldığını açıkladı.

Peki faturalar ne kadar düşecek?

Yapılan açıklama sonrası pek çok kesim yalnızca bu limit artışının elektrikli faturaların yüksek gelmesine engel olamayacağını; aynı zamanda zamların da geri çekilmesi gerektiğini ifade ederken, ortaya çıkan veriler, bu söylemlerin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Bloomberg HT'nin paylaştığına göre Türkiye'de evlerde ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kWh'ye göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.