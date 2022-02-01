Elektrik Tarifelerine İlişkin Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan "elektrik tarifesi" açıklamasıyla ilgili düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ilk kademe tüketim sınırı, 150 kWh'den 210 kWh'ye yükseltildi. Bu düzenlemeyle 329 TL olan 210 kWh'lik fatura, bugün itibarıyla 287 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada elektrik faturaları kaynaklı şikayetleri göz önünde bulundurduklarını ve 150 kWh'den 210 kWh'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu açıklamayla ilgili resmi düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yürürlüğe girdi. Böylelikle elektrik faturaları, 40 TL civarında düşmüş olacak. Peki bu indirim faturalara nasıl yansıyacak?

Resmi Gazete'deki düzenleme ile ilk kademe tüketim sınırı, 210 kWh olarak belirlenmiş oldu. Yani 1 Ocak itibarıyla 150 kWh'den itibaren üst kademeye geçiş olurken, artık 210 kWh itibarıyla üst kademeye geçilmiş olacak. Böylece; ocak ayında 329 TL olan 210 kWh'lik fatura, bugün itibarıyla 287 TL olacak.

31 Aralık'ta 0,91 TL olan birim elektrik fiyatı, artık 1,37 TL

Geçtiğimiz yılın son gününde, 1 kWh için 0,915551 TL ödeme yapan bir tüketici, 1 Ocak 2022 itibarıyla 1,373327 TL ödeme yapmaya başladı. Yani standart bir hane, harcadığı kWh başına zaten yüzde 50 zam gördü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı bu zammı değiştirmedi. Haliyle, aslında elektrik faturalarına indirim yapılmış gibi gösteriliyor olsa da böyle bir şey söz konusu değil.

Eğer Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye ulaşmak ve detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantı ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına ulaşabilirsiniz. Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme, 48. sayfa itibarıyla başlamaktadır.