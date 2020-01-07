Elon Musk, Garip Dansıyla Herkesi Kırmaktan Kırdı Geçirdi

Teknoloji dünyasının kabına sığmaz girişimcisi Elon Musk, Çin’de yaptığı dans ile gündemde. Tesla’nın Şangay’daki üretim hattından çıkan ilk Tesla Model 3’ün lansmanına katılan Musk, yaşadığı sevinçten olsa gerek, tuhaf dansıyla ortamdaki herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

ABD dışındaki ilk üretim tesisini Çin'e kuran Tesla, uzakdoğu ülkesinde ürettiği ilk Model 3’leri müşterilerine teslim etti. Bu önemli gelişme için Şanghay'daki fabrikada düzenlenen etkinliğe katılan Tesla CEO’su Elon Musk, yaşadığı sevinç gösterisiyle bir kez daha sosyal medyada viral oldu.

Tören, Çin'de çok sayıda platformda canlı yayınlandı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Musk, Çin medyasına ve sosyal medyaya haber değeri olabilecek bir şeyler vermekten yine kaçınmadı.

Çin menşeli ilk Model 3’leri müşterilerine teslim etmenin haklı gururunu yaşayan Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimci, sahnede yaptığı ilginç dansı ile salondaki herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Musk’ın bu dansı sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Bu arada Tesla CEO’su, geçtiğimiz yılın sonlarında Şanghay'da yapılan ilk Model 3'leri fabrikadaki çalışanlara hediye ederek, cömertliğini bir kez konuşturmuştu. Musk ayrıca tören sırasında Tesla'nın yeni elektrikli SUV’si Model Y’nin Şanghay fabrikasında da üretileceğini açıkladı. ABD merkezli otomotiv devi, bu yıl içinde fabrikada çalışan sayısını 600'den 1500'e çıkarmayı planlıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın ilginç dansını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bu da Elon Musk dansının Webtekno yorumu ile harmanlanmış hali