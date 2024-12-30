Dijitalleşmeyle birlikte enerji ihtiyacının hızla artması, kesintisiz enerji ihtiyacını tetikliyor. Jeneratörler, iş sürekliliğini güvence altına alan sihirli güçler olarak konumlanıyor. 50 yıla yakın tecrübesiyle 100’den fazla ülkeye hizmet veren yerli marka, 2025'in ilk çeyreğinde açacağı yeni fabrikası için hazırlıklarını sürdürürken iş birlikleriyle de sektörün dinamiklerine yön veriyor.

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde elektrik enerjisi artık yalnızca bir ihtiyaç değil, iş sürekliliğinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu durum, beklenmedik enerji kesintilerine karşı önlem almayı zorunlu kılarken, jeneratörler iş sürekliliğini ve güvenliğini sağlayan vazgeçilmez bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. 2024’ü 31 milyar dolarla kapatması beklenen jeneratör pazarının 4 yılın sonunda yaklaşık 37 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin, kesintisiz ve güvenilir güç kaynaklarına artan talebin bir yansıması olduğunu belirten EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, sektörle ilgili değerlendirmelerini paylaşırken 2025 hedeflerini de açıkladı.

Gökhan Güner, “40 yılı aşkın deneyimimiz ve geniş ürün yelpazemizle jeneratör sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. 6 kıtadaki 100’den fazla ülkeyi kapsayan faaliyetlerimizi desteklemek amacıyla 2025’i güçlü hedeflerle karşılıyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde Eskişehir’de yeni fabrikamızı açmayı planlıyoruz. Bu yeni tesis, üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak müşterilerimize daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Ayrıca, bu yıl ilk adımlarını attığımız Cummins Motor ile iş birliğimizi 2025’te daha da derinleştireceğiz. Bu iş birliği sayesinde, ürün çeşitliliğimizi arttırarak, maliyet avantajı ve hızlı teslimat koşulları sunarak müşteri memnuniyetini optimize edeceğiz” dedi.

“Artan talebe yanıt vermek için yeni atılımlara başladık”

Kent nüfusunun artması ve endüstrilerin büyümesiyle birlikte elektrik şebekesi üzerindeki baskının arttığına dikkat çeken EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, şu açıklamayı yaptı: 'Elektrik kesintileri, güvenilir güç kaynaklarına olan ihtiyacı arttırarak hem işletmeleri hem de haneleri iş sürekliliğini sağlamak amacıyla jeneratör yatırımı yapmaya yönlendiriyor. Artan bu talebe yanıt verebilmek için biz de yeni yatırımlara başladık. 2025’in ilk çeyreğinde açmayı planladığımız Eskişehir’deki üretim tesisimize ek olarak devreye alacağımız yeni fabrikamız, büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni tesisimiz, daha hızlı ve etkin hizmet sunmamıza imkan tanırken küresel pazardaki rekabet gücümüzü de arttıracak.''

Jeneratörlerin yalnızca iş sürekliliğini sağlamakla kalmayıp risklerin azaltılmasındaki kritik rolüne dikkat çeken Gökhan Güner, “Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon, sağlık, veri merkezleri, kamu altyapısı gibi sektörler, kritik süreçlerini korumak adına jeneratörlerin sağladığı güvenilir enerji kaynaklarını önemli bir gereklilik olarak görüyor. EMSA Jeneratör olarak, dünya genelindeki enerji taleplerine yenilikçi çözümler sunma misyonumuz doğrultusunda sürekli gelişim ve dönüşüm içindeyiz. Bu yıl ilk adımlarını attığımız Cummins Motor ile iş birliğimizin 2025’te daha da derinleşerek devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımlar ve iş birlikleri, küresel bir marka olma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sağladığımız değeri de en üst seviyeye taşıyacak” şeklinde konuştu.

“Çevreye duyarlı ve modern üretim tesislerimiz sayesinde tercih ediliyoruz”

EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Enerji sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışıyla da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yenilikçi ve güvenilir çözümlere olan ihtiyaç her zamankinden daha önemli hale geldi. Dizel jeneratörler, doğalgazlı jeneratörler, twin jeneratörler, senkron sistemler ve hibrit güç santrallerinden oluşan geniş ürün yelpazemizle enerji sektöründe öncü bir konumdayız. 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, modern üretim tesislerimiz ve çevre duyarlılığımız sayesinde küresel pazarda tercih edilen bir marka olmaktan gurur duyuyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda güvenilir bir marka olarak konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.”