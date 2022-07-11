En Çok İndirilen PlayStation Oyunları - Haziran 2022

Sony, Haziran 2022'de en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. En çok indirilen oyunlarda Avrupa ve ABD'deki oyuncular birbirinden açık şekilde ayrıldı. Ayrıca en çok indirilen PS VR oyunları ile oynaması ücretsiz yapımlar da açıklandı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, aynı oyunlardan sıkılan oyuncuların ilgisini çekecek bir açıklama yaptı. PlayStation resmi blog sayfasında bir gönderi yayınlayan şirket, Haziran 2022'de en çok indirilen oyunları resmen açıkladı. Avrupa ve ABD'yi ayrı ayrı açıklayan yetkililer, farklı kıtalardaki oyun tutkunlarının hangi türlerden zevk aldıklarını da gözler önüne serdi.

PlayStation tarafından yapılan açıklamalardaki tek ayrım, kıtalar arasında değil. Yetkililer, PlayStation 5 ve PlayStation 4 ekosistemini de ayırdılar. Ayrıca haziran ayında en çok indirilen PS VR oyunları ile oynaması ücretsiz oyunlar da tek tek açıklandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan PlayStation sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlara hep birlikte bakalım.

Haziran 2022'de en çok indirilen PlayStation 5 oyunları:

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar:

1. Star Wars Jedi: Fallen Order

Kasım 2019'da piyasaya sürülen ve o gün bugündür video oyun dünyasının sevilen yapımları arasında yer alan Star Wars Jedi: Fallen Order, Haziran 2022'de Avrupa'daki oyuncuların en çok indirdiği oyun olarak tarihe geçti.

2. The Quarry

The Quarry, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen bir korku gerilim oyunu. Verdiğiniz kararlar ile sonucu şekillendirdiğiniz oyun, sinematik yapısıyla da dikkat çekiyor.

3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Hem Lego hem de Star Wars tutkunlarına odaklanan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, bol aksiyonlu yapısı ile dikkat çeken bir oyun.

4. Among Us

Piyasaya sürüldüğü dönem tüm dünyayı kasıp kavuran Among Us, eğlenceli yapısıyla saatlerin nasıl su gibi geçtiğini anlayamayacağınız bir oyun. Oyunda, "imposter" unvanını alan oyuncuyu bulmaya çalışıyorsunuz.

5. Grand Theft Auto V

Yılların eskitemediği GTA 5, Haziran 2022'de en çok indirilen beşinci PlayStation 5 oyunu olarak kayıtlara geçti.

Cyberpunk 2077

FIFA 22

Far Cry 6

Sniper Elite 5

NBA 2K22

ABD'de en çok indirilen oyunlar:

The Quarry Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K22 MLB The Show 22 Grand Theft Auto V LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Elden Ring Among Us Sonic Origins Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Sony'nin açıklamalarına baktığımızda, kültürlerin oyun seçimlerini doğrudan etkilediğine şahitlik ediyoruz. Örneğin ABD'deki oyuncular, NBA 2K22 ile MLB The Show 22 isimli beyzbol oyununa daha fazla ilgi gösteriyorlar. Avrupa'da popüler olan FIFA 22 ise ABD'de ilk 10 arasında yer almıyor. Benzer bir şekilde MLB The Show 22 de Avrupa'da en çok tercih edilen oyunlar arasında yer almıyor.

Haziran 2022'de en çok indirilen PlayStation 4 oyunları:

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar:

FIFA 22 Minecraft Grand Theft Auto V Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront II Among Us Tekken 7 Star Wars Jedi: Fallen Order Assassin’s Creed Origins

ABD'de en çok indirilen oyunlar:

Minecraft Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 The Quarry Star Wars Battlefront II MLB The Show 22 Gang Beasts FIFA 22

Haziran 2022'de en çok indirilen PS VR oyunları:

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar:

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Sniper Elite VR DOOM 3 VR Creed: Rise to Glory Lucky’s Tale Swordsman VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Rick and Morty: Virtual Rick-ality

ABD'de en çok indirilen oyunlar:

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Sniper Elite VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Rick and Morty: Virtual Rick-ality GORN Swordsman VR

Haziran 2022'de en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar:

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar:

Fall Guys Fortnite Roller Champions eFootball 2022 Rocket League Apex Legends Call of Duty: Warzone Rec Room Genshin Impact Brawlhalla

ABD'de en çok indirilen oyunlar: