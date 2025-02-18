İnternet hız testi deyince akla ilk gelen platform olan Speedtest, dünyadaki güncel internet hızlarını açıkladı. Veriler, dünyadaki en hızlı internete sahip ülke ve şehirleri gözler önüne serdi.
Speedtest verileri, hem mobil hem de sabit internet hızlarını içeriyor. Dünyada sabit geniş bant internette ise sırasıyla 97,61 Mbps ve 52,84 Mbps ortalama hız varken mobilde ise 91,24 ve 13,47 Mbps hız karşımıza çıkıyor.
Türkiye, mobilde 58'inci, sabit internette 101’inci sırada yer aldı
Verilere baktığımızda ülkemizin mobilde 58’inci sırada yer aldığını görüyoruz. Sabit internette ise maalesef 101. sırada yer alıyoruz. Ocak 2025 itibarıyla mobildeki ortalama indirme hızımız 66,04 Mbps iken sabit internette 49,11 Mbps. Sabit internet hızımız, dünya ortalamasının neredeyse yarısı kadar.
Türkiye’de en hızlı internet İstanbul’da
Veriler, ülkemizde şehir bazlı verileri de ortaya koydu. Buna göre İstanbul, mobilde 71,38 Mbps indirme ve 17,96 yükleme, sabitte ise 66,08 Mbps ve 18,58 Mbps ile ülkede en hızlı şehir. Onu mobilde 68,36 Mbps ve 16,94 Mbps, sabitte ise 52,86 Mbps ve 14,32 Mbps ile Ankara takip ediyor.
İstanbul, dünya sıralamasında mobilde 90’ıncı, sabitte 116’ıncı sırada. Ankara ise sırasıyla 94 ve 126’ıncı sırada bulunuyor.
Dünyada mobilde lider Birleşik Arap Emirlikleri, sabitte ise Singapur oldu
Dünyanın en hızlı internetine sahip ülke, mobilde 545,94 Mbps indirme hızına sahip Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Sabit internette ise 336,45 Mbps indirme hızına sahip Singapur ilk sırada yer aldı.
Dünyada mobilde en hızlı mobil internete sahip ülkeler ve şehirler
Ülkeler
- Birleşik Arap Emirlikleri - 545,94 Mbps
- Katar - 521,51 Mbps
- Kuveyt - 314,39 Mbps
- Bulgaristan - 252,05 Mbps
- Bahreyn - 213,09 Mbps
- Brezilya - 210,38 Mbps
- Suudi Arabistan - 201,08 Mbps
- Danimarka - 198,33 Mbps
- Güney Kore - 195,27 Mbps
- Gürcistan - 184,56 Mbps
Şehirler
- Abu Dabi (BAE) - 597,74 Mbps
- Ar-Rayyan (Katar) - 565,16 Mbps
- Doha (Katar) - 529,85 Mbps
- Dubai (BAE) - 479,90 Mbps
- Rio de Janerio (Brezilya) - 388,61 Mbps
- Sao Paulo (Brezilya) - 361,86 Mbps
- Riyad (Suudi Arabistan) - 327,24 Mbps
- Sofya (Bulgaristan) - 318,19 Mbps
- Kopenhag (Danimarka) - 293,48 Mbps
- Üsküp (Kuzey Makedonya) - 283,78 Mbps
Dünyada en hızlı sabit internete sahip şehirler
Ülkeler
- Singapur - 336,45 Mbps
- Birleşik Arap Emirlikleri - 310,05 Mbps
- Hong Kong - 305,71 Mbps
- Fransa - 287,44 Mbps
- İzlanda - 281,95 Mbps
- Şili - 276,77 Mbps
- ABD - 274,16 Mbps
- Danimarka - 247,62 Mbps
- İspanya - 245,58 Mbps
- İsviçre - 242,32 Mbps
Şehirler
- Abu Dabi (BAE) - 331,46 Mbps
- Valparaiso (Şili) - 327,31 Mbps
- Lyon (Fransa) - 326,76 Mbps
- Pekin (Çin) - 296,51 Mbps
- New York (ABD) - 294,05 Mbps
- Bükreş (Romanya) - 282,74 Mbps
- Şanghay (Çin) - 280,04 Mbps
- Zürih (İsviçre) - 277,84 Mbps
- Cenevre (İsviçre) - 275,93 Mbps
- New Taipei (Tayvan) - 270,95 Mbps
Speedtest'in tüm verilerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.