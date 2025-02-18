Speedtest, Ocak 2025 internet hızı verilerini açıkladı. Böylece dünyada en hızlı internete sahip ülkeler ve şehirler belli oldu. Türkiye'nin hâlâ alt sıralarda yer aldığı görüldü.

İnternet hız testi deyince akla ilk gelen platform olan Speedtest, dünyadaki güncel internet hızlarını açıkladı. Veriler, dünyadaki en hızlı internete sahip ülke ve şehirleri gözler önüne serdi.

Speedtest verileri, hem mobil hem de sabit internet hızlarını içeriyor. Dünyada sabit geniş bant internette ise sırasıyla 97,61 Mbps ve 52,84 Mbps ortalama hız varken mobilde ise 91,24 ve 13,47 Mbps hız karşımıza çıkıyor.

Türkiye, mobilde 58'inci, sabit internette 101’inci sırada yer aldı

Verilere baktığımızda ülkemizin mobilde 58’inci sırada yer aldığını görüyoruz. Sabit internette ise maalesef 101. sırada yer alıyoruz. Ocak 2025 itibarıyla mobildeki ortalama indirme hızımız 66,04 Mbps iken sabit internette 49,11 Mbps. Sabit internet hızımız, dünya ortalamasının neredeyse yarısı kadar.

Türkiye’de en hızlı internet İstanbul’da

Veriler, ülkemizde şehir bazlı verileri de ortaya koydu. Buna göre İstanbul, mobilde 71,38 Mbps indirme ve 17,96 yükleme, sabitte ise 66,08 Mbps ve 18,58 Mbps ile ülkede en hızlı şehir. Onu mobilde 68,36 Mbps ve 16,94 Mbps, sabitte ise 52,86 Mbps ve 14,32 Mbps ile Ankara takip ediyor.

İstanbul, dünya sıralamasında mobilde 90’ıncı, sabitte 116’ıncı sırada. Ankara ise sırasıyla 94 ve 126’ıncı sırada bulunuyor.

Dünyada mobilde lider Birleşik Arap Emirlikleri, sabitte ise Singapur oldu

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülke, mobilde 545,94 Mbps indirme hızına sahip Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Sabit internette ise 336,45 Mbps indirme hızına sahip Singapur ilk sırada yer aldı.

Dünyada mobilde en hızlı mobil internete sahip ülkeler ve şehirler

Ülkeler

Birleşik Arap Emirlikleri - 545,94 Mbps Katar - 521,51 Mbps Kuveyt - 314,39 Mbps Bulgaristan - 252,05 Mbps Bahreyn - 213,09 Mbps Brezilya - 210,38 Mbps Suudi Arabistan - 201,08 Mbps Danimarka - 198,33 Mbps Güney Kore - 195,27 Mbps Gürcistan - 184,56 Mbps

Şehirler

Abu Dabi (BAE) - 597,74 Mbps Ar-Rayyan (Katar) - 565,16 Mbps Doha (Katar) - 529,85 Mbps Dubai (BAE) - 479,90 Mbps Rio de Janerio (Brezilya) - 388,61 Mbps Sao Paulo (Brezilya) - 361,86 Mbps Riyad (Suudi Arabistan) - 327,24 Mbps Sofya (Bulgaristan) - 318,19 Mbps Kopenhag (Danimarka) - 293,48 Mbps Üsküp (Kuzey Makedonya) - 283,78 Mbps

Dünyada en hızlı sabit internete sahip şehirler

Ülkeler

Singapur - 336,45 Mbps Birleşik Arap Emirlikleri - 310,05 Mbps Hong Kong - 305,71 Mbps Fransa - 287,44 Mbps İzlanda - 281,95 Mbps Şili - 276,77 Mbps ABD - 274,16 Mbps Danimarka - 247,62 Mbps İspanya - 245,58 Mbps İsviçre - 242,32 Mbps

Şehirler

Abu Dabi (BAE) - 331,46 Mbps Valparaiso (Şili) - 327,31 Mbps Lyon (Fransa) - 326,76 Mbps Pekin (Çin) - 296,51 Mbps New York (ABD) - 294,05 Mbps Bükreş (Romanya) - 282,74 Mbps Şanghay (Çin) - 280,04 Mbps Zürih (İsviçre) - 277,84 Mbps Cenevre (İsviçre) - 275,93 Mbps New Taipei (Tayvan) - 270,95 Mbps

Speedtest'in tüm verilerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.