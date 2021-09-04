Dikkat Çeken 9 Corsair Marka Kulaklık Önerisi

İyi bir oyuncu, en önemli aksesuarlardan birinin kaliteli bir oyun kulaklığı olduğunu bilir. İyi oyun kulaklığı denilince akla gelen ilk markalardan biri de Corsair oluyor. Oyun deneyiminizi ikiye katlayacak en dikkat çeken Corsair marka kulaklık modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Her oyunu kaldıracak güçlü bir sistem, her bir pikseli net bir şekilde gösteren bir monitör, tam elinize uygun bir klavye ve mouse demek; harika bir oyun deneyimi demektir. Ancak yeterli değil. Kendinizi tam olarak oyuna kaptırmanız için bir de kaliteli bir oyuncu kulaklığına ihtiyacınız var. Oyuncu kulaklığı denilince akla gelen ilk markalardan bir tanesi Corsair ve ürettiği farklı modeller oluyor.

Corsair marka kulaklıkların en dikkat çekici yönü, oyuncular için özel olarak tasarlanmış olmalarıdır. Elbette, bu kulaklıklar ile film izlemek ya da müzik dinlemek de mümkün ancak zorlu bir oyunda en ufak çıtırtıyı bile duymanız gereken anlarda böyle bir kulaklık kullanmak isteyeceksiniz. Farklı Corsair marka kulaklık modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca bu ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

En dikkat çeken Corsair marka kulaklık modelleri:

Corsair Virtuoso SE

Corsair Virtuoso

Corsair HS70 Pro

Corsair HS75

Corsair HS60

Corsair Void Elite

Corsair HS60 Pro

Corsair HS50 Pro

Corsair HS35

Güçlü kablosuz bağlantı: Corsair Virtuoso SE

7.1 stereo ses deneyimi sunan Corsair Virtuoso SE kulaklığı 2.4 GHz hızında kablosuz olarak, USB bağlantısı ile ya da standart 3.5 mm jak kablosu ile kullanabilirsiniz. Lithium-ion pili tam şarjda 20 saat kullanım süresi sunar. 50 mm neodymium sürücüleri ile 20 Hz - 40 bin Hz aralığındaki tüm sesleri net bir şekilde duyabilirsiniz. Köpük dolgu kulak yastıkları ile konforlu bir kullanım sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mesafeleri kaldırın: Corsair Virtuoso

Kablosuz kullanım sırasında yaklaşık 12 metre bağlantı mesafesi sunan Corsair Virtuoso’nun mikrofonunu dilediğiniz gibi takıp çıkararak kullanım deneyimini iyileştirmeniz mümkün. Tam şarjda 20 saat kullanım süresi sunan kulaklığın kafa bandı ayarlanabiliyor ve hafızalı kulak pedleri kullanım konforu sağlıyor. Ayrıca 7.1 stereo ses deneyimi sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Zamanla konforunuz artacak: Corsair HS70 Pro

50 mm neodimyum ses sürücülerine sahip olan Corsair HS70 Pro, 7.1 stereo ses deneyimi sunuyor. Yaklaşık 12 metre bağlantı menzili sağlayan kulaklık, tam şarjda 16 saat kullanım süresi sunuyor. Hafızalı kulak pedleri sayesinde zaman içinde kullanım konforu üst düzeye çıkıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dolby Atmos ile keyifli deneyim: Corsair HS75

Dolby Atmos ses teknolojisinin kullanıldığı Corsair HS75, 50 mm neodimyum ses sürücüleri ile 7.1 stereo ses deneyimi sunuyor. Mikrofonunu dilediğiniz gibi takıp çıkarmanız mümkün. Yaklaşık 10 metre bağlantı mesafesi sunan kulaklık, tam şarjda 10 saat kullanım süresi sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iCUE yazılım desteğine sahip: Corsair HS60

50 mm neodimyum ses sürücüleri ile 7.1 stereo ses deneyimi sunan Corsair HS60, Corsair iCUE yazılım desteğine sahip. Taction teknolojisi sayesinde duyduğunuz bassların çok daha güçlü olduğunu hissedeceksiniz. Mikrofonunu dilediğiniz gibi takıp çıkarabildiğiniz kulaklık ile 20 Hz - 20 kHz aralığında tüm sesleri net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca duymak istediğinizi duyun: Corsair Void Elite

HD ses kalitesi sunan Corsair Void Elite, hangi mekanda olursanız olun yalnızca istediğinizi duymanız için aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Dahili mikrofonu ile en az duyduğunuz kadar net bir şekilde ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Özel tasarımı sayesinde ilk kullanıştan itibaren konforlu bir deneyim kullanıcılarını bekliyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dengeli bir ağırlığa sahip: Corsair HS60 Pro

50 mm neodimyum ses sürücüleri ile güçlü bir ses deneyimi sunan Corsair HS60 Pro, hem mikrofon hem de kulaklık için aktif gürültü engelleme özelliğine sahiptir. Alüminyum malzemeden yapılmış kulaklık sapları dengeli bir ağırlık sağlar. Kumaş kaplı kablosu ise ürünün çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayan özelliklerden bir tanesidir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uyumlu ve konforlu kullanım: Corsair HS50 Pro

Hem mikrofon hem de kulaklık için aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan Corsair HS50 Pro, 50 mm neodimyum ses sürücüleri ile kaliteli bir ses performansı sunuyor. Özel tasarımı sayesinde ilk kullanıştan itibaren konforlu bir deneyim sağlıyor. Uyumlu yapısı sayesinde pek çok farklı cihazda gönül rahatlığıyla, kaliteden ödün vermeden kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek ses performansı: Corsair HS35

Çıkarılabilir mikrofonu sayesinde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz Corsair HS35, 50 mm neodimyum ses sürücüleri sayesinde yüksek ses performansı sunuyor. Özel tasarımı sayesinde kullanım kalitesini arttıran bir ağırlığa ve günden güne konforu arttıran bir yapıya sahip. Uyumlu yapısı sayesinde pek çok farklı cihazda kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En iyi oyuncu aksesuarlarında imzası bulunan Corsair marka kulaklıklardan oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.