Statcounter, 2021 yılında elde edilen verilerden oluşturduğu grafikle birlikte bu yılın en popüler işletim sistemlerini gözler önünse serdi. En popüler ilk dört işletim sistemi, bu piyasada ezici bir baskıya sahip.

Günümüzde her teknolojik cihazın beyni olarak görev yapan işletim sistemleri, kullanıcıların bir cihaz satın alırken tercih yapmalarında büyük bir etmen olabiliyor. İşletim sistemleri günümüzde bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar ve daha birçok cihazın çalışmasını sağlarken bu sektördeki rekabet de her geçen gün kızışıyor.

Statcounter da de tam olarak bu rekabete ve günümüzdeki duruma dikkat çeken bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, günümüzde kullanılan en popüler işletim sistemlerinin ve diğer işletim sistemlerinin kullanım oranlarını gözler önüne serdi. Genel tabloya bakıldığında şaşırılmayacak bir şekilde en popüler işletim sistemi Google'ın Android işletim sistemi oldu.

2021'in popüler işletim sistemleri:

2021 yılı içinde elde edilen verilerden oluşturulan yukarıdaki grafiğe göre Android işletim sistemi, piyasada %40,39'luk baskın bir üstünlüğe sahip. Günümüzde akıllı telefon ve tablet dışında pek çok akıllı sistemde kullanılan açık kaynak kodlu işletim sistemini takip eden sistemse Microsoft'un Windows işletim sistemi. Windows, piyasada %32,34'lük bir paya sahip.

Windows ve Android kadar büyük bir ekosisteme hitap etmeyen Apple'ın işletim sistemleri, piyasada kapladığı yerle üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. iPhone akıllı telefonlarda bulunan iOS işletim sistemi %16,51'lik bir paya sahipken Apple'ın bilgisayarlarında yer alan OS X işletim sistemi, %7,13'lük payla listenin en baskın işletim sistemleri arasında sonuncu oldu.

Dört büyük işletim sisteminiyse %0,85'lik paylarla sırasıyla Linux ve Chrome OS izledi. Piyasada yer alan çeşitli diğer işletim sistemleriyse toplamda %1,93'lük pay elde etti. Statcounter, bu verilerin yanı sıra işletim sistemi özelinde sürümlerin dağılımlarını da açıkladı. Bu tablo aşağıdaki şekilde şekillendi:

İşletim sistemleri özelinde tablo:

Windows:

Windows 10: %77,65

%77,65 Windows 7: %16,55

%16,55 Windows 8.1: %3,66

%3,66 Windows Vista: %0,29

OS X:

macOS 10.15 : %67,04

: %67,04 macOS Mojave: %10,92

%10,92 macOS High Sierra: %9,09

%9,09 OS X 10.10: %5,13

%5,13 macOS Sierra: %3,59

%3,59 OS X El Capitan: %2,95

iOS: