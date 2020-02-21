Vivo Z6 5G'nin Batarya Özelliklerini Ortaya Koyan Poster

Çinli akıllı telefon şirketi Vivo'nun 29 Şubat'ta piyasaya süreceği Vivo Z6 5G'nin batarya özellikleri hakkında resmi açıklama yapıldı. Yeni cihazın bataryası 65 dakika tam şarj olacak. Cihazın şarjının sıfırdan %30'a çıkmasıysa 14 dakika sürecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz gün yeni telefonu Vivo Z6 5G'yi duyurmuş ve bu cihazın duyurusunu sizlerle haberimizde paylaşmıştık. Bugünse bu cihazın batarya özelliklerinin ve şarj sürelerinin ortaya çıktığı bir poster yayınlandı. Poster, telefonun devasa bataryasına rağmen ne kadar kısa sürede şarj olabildiğini gösteriyor.

Açıklandığı üzere Vivo Z6 5G, 44 W hızlı şarjı destekleyen devasa 5.000 mAh bataryasıyla birlikte geliyor. Peki Z6 5G'yi şarj etmek ne kadar sürüyor? Vivo'nun yayınladığı resmi postere bakılırsa boş batarya, 14 dakika içerisinde %30 doluluğa ulaşıyor. Batarya, 35 dakikada %70 şarj edilirken 65 dakika içerisinde %100'e ulaşabiliyor.

Vivo Z6 5G​, 65 dakika içerisinde şarj olacak:

Vivo, yeni cihazın Snapdragon 765G SoC işlemciyle birlikte X52 5G modem ve Adreno 620 GPU ile geleceğini de doğruladı. Yine akıllı telefonda dual mod 5G ve sıcaklık dağılımı için bilgisayar seviyesinde sıvı soğutma yer alıyor.

Vivo Z6 5G, geçen temmuz ayında piyasaya çıkan Vivo Z5 cihazının devamı olarak satışa sunuluyor. Z6 5G, Vivo'nun Android tabanlı işletim sistemi UI FunTouch'ın yer aldığı en son Android 10 sürümüyle birlikte gelecek. Ön paneldeki kamera deliğinin 32 MP'lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacağı da belirtiliyor.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon şirketi Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Z6 5G'yi 29 Şubat'ta piyasaya sürecek. Vivo'dan yapılan açıklamaya göre yeni cihaz; siyah, mor ve açık mavi olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak. Yeni telefon, Vivo X30 serisiyle uyumlu bir biçimde, ön tarafında kamera deliğiyle gelecek. Arka taraftaysa LED flaşlı dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Yine arka tarafta bir adet parmak izi sensörü bulunuyor.

Şimdilik, Vivo Z6 5G ile ilgili başka bir ayrıntı yok. Cihazın 29 Şubat'ta Çin'de ön satışına başlanacağını hatırlatalım. Vivo Z6 5G'nin fiyatına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Yine cihazın ekran, RAM, depolama gibi özelliklerine dair de bilgimiz yok.

2019 yılında akıllı telefon sektöründe önemli işlere imza atan Vivo, yakaladığı başarıyı sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çabaların sonucunuysa önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.