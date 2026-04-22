Engelli Vatandaşlara ÖTV Muafiyeti Resmî Gazete'de Yayımlandı: İşte Şartlar!

Bir süredir mecliste düzenlemesi gerçekleştirilen engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyeti bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

Engelli vatandaşların araç alımında önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

Artık sadece yüzde 90 ve üzeri değil, belirli şartları sağlayan daha geniş bir kesim de ÖTV’siz araç sahibi olabilecek ve karar Resmî Gazete'de yayımlanmış durumda.

Kimler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek?

Yeni düzenlemeye göre engel oranı yüzde 40 ile 90 arasında olan ortopedik engelliler, eğer bu engelleri nedeniyle ehliyet alamıyorsa, kendi adlarına ÖTV’siz araç satın alabilecek.

Daha önce bu hak yalnızca yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler için geçerliydi ancak Anayasa Mahkemesi, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetmiş ve düzenlemenin önü açılmıştı.

Hangi araçlar kapsama giriyor?

ÖTV muafiyeti oldukça geniş bir araç yelpazesini kapsıyor. Buna göre:

Toplam değeri 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olan binek otomobiller

Panelvan, pick-up, arazi araçları ve jipler

ATV ve steyşın vagonlar

2800 cc ve altı motor hacmine sahip ticari araçlar

Motor hacmine bakılmaksızın motosikletler

Bu araçlar, belirtilen şartları taşıyan engelli bireyler tarafından ilk alımda ÖTV’den muaf olarak satın alınabilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Her ne kadar vergi alınmasa da süreç tamamen formalitesiz değil. İşte temel adımlar:

Engelli bireyin, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olduğunu ve bu nedenle ehliyet alamadığını gösteren sağlık kurulu raporu gerekiyor.

Araç satış faturası ve ilgili belgeler vergi dairesine sunuluyor.

Vergi dairesi belgeleri inceliyor ve durumu doğruluyor.

Sonrasında “ÖTV ödeme belgesi” düzenleniyor. Ama dikkat: Bu belgede vergi hesaplanmıyor.

Birden fazla engel durumu varsa ne olacak?

Eğer kişinin birden fazla ortopedik engeli varsa ve her biri yüzde 40’ın altındaysa, bu oranlar özel bir hesaplama yöntemiyle birleştirilerek toplam engel oranı belirleniyor. Böylece daha fazla kişinin kapsama girmesi sağlanıyor.