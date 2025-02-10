Disney ile Epic Games'in 1 yıl önce duyurdukları 1,5 milyar dolarlık iş birliği ile ilgili bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, iş birliğinin kararlı bir yapıya taşındığını ifade etti. Peki bu ne demek?

Bundan tam bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Disney ile Epic Games arasındaki bir iş birliğinden bahsetmiştik. Disney, bu iş birliği kapsamında Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fortnite'ın bilindik sızıntı kaynaklarından HYPEX, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ikili arasındaki iş birliğinin kararlı bir yapıya taşındığı belirtildi.

İşte HYPEX'in açıklaması

Duyurudan bir yıl sonra: Fortnite, Disney iş birliğiyle ilgili içeriği daha kararlı bir sürüme taşıdı.

HYPEX tarafından yapılan açıklama çok net değil. Ancak buradan yola çıkarak çok yakında büyük duyurular gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu duyuruların ne olacağı şimdilik belirsiz. Ancak Disney, bundan bir yıl önce duyurduğu iş birliği ile ilgili açıklaması sırasında Pixar, Marvel, Star Wars ve Avatar'dan açıkça bahsetmişti. Yeni duyuruların bunlarla ilgili olması muhtemel.