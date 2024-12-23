Epic Games, Cyberpunk 2077'nin karakterlerini Fortnite’a dahil etti. Johnny Silverhand ve Kadın V, oyunculara özel aksesuarlarla geliyor.

Epic Games, popüler oyun Fortnite'a Cyberpunk 2077'yi dahil edeceğini duyurdu. Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand ve Cyberpunk 2077'nin kadın V'si, Fortnite dünyasına adım atacak.

Bu büyük crossover etkinliği bu gece başlayacak. Karakterler ve onlara ait çeşitli aksesuarlar, Fortnite mağazasında oyuncuların beğenisine sunulacak.

Fortnite'a yeni karakterler ve sürprizler geliyor

Epic Games, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Night City'den bazı misafirler bekliyoruz" diyerek yeni katılımcıların gelişine dair ipucu verdi. Cyberpunk 2077'nin Fortnite'a katılması, sürpriz sayılmayacak bir gelişme. Çünkü oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, Epic Games ile yakın ilişkiler kurmuş ve Unreal Engine kullanarak oyun geliştirme sürecine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde The Witcher 4'ün ilk tanıtımı da Unreal Engine ile yapılmıştı. Önceki yıllarda The Witcher serisinin Geralt, Yennefer ve Ciri karakterleri de Fortnite'a katılmıştı.

Fortnite'ın yeni karakter eklemeleri, yıl sonu etkinlikleriyle de uyumlu. Oyunda şu anda devam eden Winterfest (Kış Festivali) etkinliği, oyunculara günlük ücretsiz kozmetik ödüller sunuyor. Mariah Carey'in dev bir buz bloğundan oyuna katılması, etkinlik için özel bir sürpriz olurken, Skibidi Toilet da oyunda yerini aldı.