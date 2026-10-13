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Epic Games, Disney Ortaklığıyla Geliştirdiği Yeni Oyununu Erteledi: Sebebi Büyük Tepki Görecek!

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Epic Games, Disney ortaklığındaki yeni nişancı oyununu ertelerken, tüm ekibe kod ve görseller için tamamen yapay zekâya geçme talimatı verdi.

Epic Games, Disney Ortaklığıyla Geliştirdiği Yeni Oyununu Erteledi: Sebebi Büyük Tepki Görecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, Walt Disney ortaklığıyla geliştirdiği merakla beklenen yeni video oyununun çıkışını erteleme kararı aldı. Şirket içi kaynaklara göre oyun devi, projenin tamamlanması sürecinde yazılımcı ve tasarımcılarına yapay zekâ araçlarından çok daha yoğun biçimde yararlanmaları yönünde doğrudan talimat verdi.

Mart ayında piyasaya sürülmesi hedeflenen ve Marvel ile Star Wars evrenlerinden karakterleri bir araya getiren nişancı türündeki yapım için henüz yeni bir çıkış tarihi belirlenmiş değil.

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Epic Games, Disney Ortaklığıyla Geliştirdiği Yeni Oyununu Erteledi: Sebebi Büyük Tepki Görecek!
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"Artık elle kod yazmak yok"

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Süreç hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre geliştiricilerden, Anthropic tarafından sunulan Claude gibi araçları merkeze alan "önce yapay zekâ" (AI-first) üretim modeline geçmeleri istendi. Bu çalışma modelinde insan iş gücünün yalnızca yapay zekâyı yönlendiren ve denetleyen bir role bürünmesi hedefleniyor. Oyunun direktörlerinden birinin çalışanlara gönderdiği şirket içi mesajda, "artık elle kod yazmak yok" ifadesini kullandığı ve projedeki tüm görsel tasarımların tamamen yapay zeka iş akışlarıyla üretileceğini belirttiği öğrenildi.

Epic Games İletişim Direktörü Jake Jones, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vizyoner ve yaratıcı gücümüz olan Epic geliştiricilerinin öncülüğünde, yapay zekâ ile hızlandırılmış geliştirme süreçlerini benimsiyoruz." diyerek yaklaşımı doğruladı ancak bu adım, büyük bir oyun stüdyosunun ana akım bir yapımı neredeyse tamamen yapay zekâyla inşa etmeye yönelik ilk girişimi olması açısından sektörde bir ilk niteliği taşıyor.

Şirket içi tepkiler yükseldi

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Geçtiğimiz hafta yapılan video konferansta kararı öğrenen bazı Epic çalışanlarının şaşkınlık yaşadığı bildirildi. Bazı geliştiriciler yapay zekânın ürettiği hataları yine yapay zekânın düzeltip düzeltemeyeceğini sorgulayan espriler yaparken, bir kısmı da projenin başarısız olabileceğini savunarak yönetimin bu karardan dönmesini umduklarını dile getirdi.

Disney, 2024 yılında Epic Games’e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketten hisse almış ve bu nişancı oyunuyla başlayacak çoklu oyun ortaklığını duyurmuştu ancak Epic Games'in projeye ayrılması gereken personel sayısını ve gereken zamanı yanlış hesaplaması nedeniyle geliştirme sürecinin beklenenden çok daha yavaş ilerlediği belirtiliyor. Sektörde üretken yapay zekânın kullanımı kalite ve iş gücü kaygıları nedeniyle yoğun eleştiri alırken, yapılan güncel araştırmalar geliştiricilerin yarısından fazlasının bu teknolojinin oyun endüstrisine zarar verdiğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

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