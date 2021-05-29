Epic Games’in her hafta ücretsiz bir oyun vermesinin ardındaki ana stratejiyi hiç merak ettiniz mi? Kullanıcı sayısını yükseltmek gibi peşin hükme sahipseniz bu noktada durmanızı öneririz, keza bu durum biraz daha farklı.

GTA 5’i ücretsiz verdikten sonra Epic Games hayatımızda tam anlamıyla yer almaya başladı. Hepimiz "Helal olsun Epic Games!" mesajlarını tüm sosyal platformlardan paylaşırken, süreç bir anda her hafta bir oyun vermeye doğru gitti. Hatta Epic Games durumu öyle bir hale getirdi ki, düzenli olarak AAA oyunlar dağıtmaya başladı.

Bu durumu basit şekilde inceleyecek olursanız, Epic Games’in yeni kullanıcı kazanmak için böyle bir stratejiye girdiğini söyleyebilirsiniz. Bu şekilde bakınca standart bir haklılık yapınız olabiliyor. Elbette her firma yeni kullanıcı kazanmak için elinden geleni yapar, fakat Epic Games’in buradan daha farklı kazançları olduğu da kesin. Oyun dünyasını analiz etmek, birçok açıdan normal bir sektörü incelemekten daha zor. O nedenle analizimizi oldukça dikkatli yapmaya çalışacağız, dilerseniz başlayalım.

350 milyon Fortnite oyuncusunun beklentilerini karşılamak gerekiyor

Evet, sanırız en zor şeylerden biri mevcut oyuncularınızın beklentilerini bir şekilde karşılayabilen bir firma olmaktan geçiyor. Epic Games’in Fortnite’ında statista’nın verilerine göre Mayıs 2020’de 350 milyon kayıtlı oyuncu bulunuyor. Mart 2019’da 250 milyon olan sayı 1 yılda 100 milyon artmış görünüyor. Bununla beraber bu kadar oyuncunun beklentilerini karşılamak ve kitleyi bir arada tutmak gibi zor bir görev Epic Games’i bekliyor.

İyi bir strateji planlamasıyla, bir şekilde Epic Games oyuncularını kaybetmemek ve kitlesini bir arada tutmak için devasa bir oyun platformu olma şekline yöneldi diyebiliriz. Steam’e rakip olmak kolay alınabilecek bir karar olmamakla beraber, firmanın oyuncu topluluğuna hitap etmesi gerekiyordu. Yeni oyun geliştirmek mi? Yoksa diğer oyunları kullanıp para kazanmaya devam etmek, işte 350 milyon oyuncuyu bir arada tutmanın temel yöntemi.

Pandemi etkisiyle Fortnite’ın büyümesi yeni oyuncu pazarını oluşturdu

Fortnite’ın pandemi de ortalama 400 milyon doları buldu. Birçok platformda Epic Games’in Fortnite bizim için küçük bir yatırım açıklamasına rağmen, büyüyen oyun ve oyuncu pazarına hizmet sunmak oldukça zor bir süreç. 2012 yılında hisselerinin %40’ını alan Çin’li teknoloji devi Tencent’in de bu konuda beklentileri oluşmaya başladı.

Pazardaki birçok tekelin önüne geçmek gerekiyordu ve bu stratejiyi yürütebilmek oldukça zor bir iş haline gelmişti. Bu denli büyüyen bir pazarı kullanmak için en doğru taktik kendi oyun platformunuzu büyütmek.

Tabii ki de piyasadaki Steam dominasyonunu kırmak istiyorlar

Piyasada yer alan derin Steam dominasyonunu inceletmek gerekliliği artık arşa çıkmıştı. Epic Games tekelleşmelerden oldukça yılmış bir firma keza Apple’la yaşadığı dava bunu kanıtlıyor. Steam’in piyasada neredeyse tek başına olması ve Epic’in potansiyel oyuncu sayısı platformun değerlenmesine neden oldu.

İşte bu yüzden ilk ücretsiz oyunlar hayatımıza girmeye başladı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen insanlar hala GTA 5 alıp almama kararı vermekte boşluktaydılar. Bunu değerlendiren Epic ekibi, GTA 5’i herkese ücretsiz dağıttı. Epic Games’in bu hamlesiyle beraber Steam’in alternatifi bir platformun oluşabileceği artık herkesin malumu olmuştu.

Epic Games, günümüzdeki çoğu oyunun temelini oluşturan Unreal Engine’in de sahibi. Ancak buna rağmen güven aşılamak istiyor:

Elbette Epic Games’in ücretsiz oyun dağıtmasında başka faktörlerde var. Evet platformu açma ve büyütme nedenleri konusunda ciddi maddeler yazdık. Bu noktada ücretsiz oyunların hayatımıza girmesinde markalaşma ve güven aşılama duygusu da var.

2011 ve 2016’da hacklenen Epic Games 800.000 üyenin kullanıcı bilgilerini kaptırmıştı. Unreal Engine’ı de yaratsanız ya da Fortnite’ı da yapsanız günün sonunda artık güven duygusu çizilen bir şirket haline geliyorsunuz. Bu noktada Epic Games yeniden güven inşa etmek zorunda kalıyordu. Aynı zamanda Epic Store’un da markalaşma sürecinin tamamlanması gerekmekteydi. İnternet reklamları versus ücretsiz oyun vermek. Emin olun Epic Games internet reklamlarına yatırım yapsaydı bir GTA 5 etkisi yaratamazdı.

Epic Games, aynı zamanda piyasanın tekel gücü Steam'i yenilik yapmaya zorluyor

Piyasayı tek başına domine eden Steam, karşısında yeni bir rakibin olduğunu anladı. Ortada ciddi bir kullanıcı paylaşımı oluşmaya başladı. Steam kullanıcıları artık Epic Store’u da kullanıyorlardı. 13 Mayıs 2021’de konuşan Gabe Newell, Steam’in konsollara girebileceğini belirtti. Bu noktada Epic Games ve ücretsiz oyunlar etkisi aslında daha net anlaşılıyor.

Kendi oyun cihazlarını üreten Steam’in konsollara entegre olmayı düşünmesi bile Steam krallığının sarsılıyor olduğunun en büyük göstergelerinden biri olabilir. Peki, Epic Games’in en başından beri sizce amacı bu olabilir mi? İşte bu noktada biraz daha düşünmek gerekiyor. Gelin hadi toparlayalım.

Sonuç: Bu ücretsiz oyunlar tabii ki 'babasının hayrına' değil

350 milyon Fortnite oyuncusunu elinde tutmak

Pandemi sürecinde yeni bir marka yaratmak

Piyasadaki tekeli yıkmak

Markalaşma ve güven duygusunu tekrar sağlamak

Yatırımcı pazarını genişletmek

Oyuncu kazanmak

Epic Games gördüğünüz üzere bizlere öyle “babasının hayrına” oyun dağıtmıyor. Yıllardır Origin’in yapamadığını Epic Games tek başına kısa bir sürede yaptı. Elbette oyun platformlarındaki rekabet piyasası bizleri oldukça pozitif yönde etkilese de, Epic Store’unda ciddi eksikleri olduğunu belirtmek gerekli.

Örneğin hala: Cool Factor sağlanabilmiş değil. Yani Epic Store öyle Steam kadar kullanışlı ve cool değil. Yine de oyunların bir kısmını istiflemek için fena olmayan bir platform. Epic Games’in, Epic Store sayesinde yeni yatırımlar kazanıp, firmayı büyütmeye devam etmesi de oldukça muhtemel. Yine de neresinden bakarsanız bakın, bir firma ücretsiz oyun verdiği zaman çok sevinsek de günün sonunda tüm bu işlerin dibini oymak gerekli gibi.

İlk defa bir teknoloji savaşında kazanan taraf tüketiciler olmuş olabilir. Tadını çıkarın.