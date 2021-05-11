Çıplak Muz Peely Apple ve Epic Games Davasına Konu Oldu

Fortnite karakteri Peely Epic Games ve Apple arasındaki kavganın körüklenmesine neden oldu. İnsansı meyve avatarı Peely’nin mahkemede konu olması gerçekten oldukça ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Epic Games’in Apple’a açtığı rekabet davası nedeniyle uzun süredir büyük tartışmalar yaşanıyordu. Mahkeme ikinci haftasına girerken, oldukça enteresan diyalogların yaşandığı Çıplak Muz Peely konusu gündeme düştü. Fortnite’ın muz karakteri Peely yarı çıplak kıyafeti nedeniyle davaya garip bir şekilde konu oldu.

Apple avukatı ve Epic Games’in pazarlama direktörü Matthew Weissinger arasında oldukça trajikomik bir konuşma yaşandı. Apple avukatlarının mahkemede sürekli Epic Games’i “saldırgan ve cinselleştirilmiş” oyunlar içerdiği gerekçesiyle suçlamasından dolayı da Muz Peely konusu gerçekten oldukça absürt karşılanıyor.

Bu sadece bir muz hanımefendi

Apple avukatı ve Weissinger arasında geçen görüşmeler mahkemede bir habercinin aldığı notlardan ibaret. Mahkemelerde bildiğiniz üzere ses kaydı almak maalesef yasak. Bu nedenle notları size olduğu gibi aktarmak istiyoruz;

Apple Avukatı: “Burada takım elbise giyen büyük sarı bir muz var mı?”

Weissinger: “Evet, bu Peely.”

Apple Avukatı: “Şu anda federal bir mahkemede olduğumuz için çıplak bir muz yerine takım elbise giyen bir muzun daha iyi olacağını düşündük”.

Bu noktada söz konusu muhabir Apple’ın avukatının şakacı bir tavırla davrandığını ancak özellikle “çıplak muz” ifadesini kullandığını belirtiyor. Söz konusu çıplak muzun cinsel bir obje olduğu konusunda mahkemeyi ikna etmeye yönelik davranıyor. Bunun ardından Epic Games’in avukatı Weissinger’ı sorgulamaya geçiyor ve konu tekrar Peely’e geliyor.

Epic Games Avukatı: “Peely’i takım elbise olmadan göstermenin uygunsuz olduğu konusunda bir ima var. (Bu sırada Peely’nin yarı çıplak fotoğrafı mahkemeye gösteriliyor) Peely’nin kıyafetinde uygunsuz bir şey var mı?”

Weissinger: “Bu sadece bir muz hanımefendi.”

Apple’ın avukatının yaptığı Peely şakasının ardından Epic Games’in avukatının göndermesi davanın aslında hangi zeminde geçtiğini daha iyi anlatıyor. Apple ve Epic Games arasındaki davada ayrıca bilir kişi huzurunda Apple’ın iPhone’larda uygulama içi satışları konusunda tekel olmaya çalışması ele alınacak. Epic Games’in bu konuda iyi hazırlanmış bir dokümanı olduğu belirtiliyor. Davanın birkaç hafta daha sürmesi ve ardından kararın açıklanması bu süreç sonunda da temyiz davasının görülmesi kaçınılmaz.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Peely’nin çıplak olması uygunsuz mu?