Epic Games Önümüzdeki Hafta Hangi Oyunu Ücretsiz Sunacak?

Epic Games, önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı oyunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, önümüzdeki hafta "RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition"a ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Bu kampanyayı özel kılan şey, oyunun da önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olması.

Dün başlattığı 501 TL değerindeki oyun kampanyasıyla bir kez daha gönlümüzü fethetmeyi başaran Epic Games, önümüzdeki hafta yayınlayacağı ücretsiz oyunu da duyurdu. Bu bağlamda şirket, önümüzdeki hafta itibarıyla çok konuşulacak bir kampanyaya imza atacak.

Bugün orta yaşlarına gelmiş olan oyunseverler, 2006 yılında Frontier Development tarafından geliştirilmiş olan bir oyunla karşılaşmışlardı. "RollerCoaster Tycoon 3" olarak isimlendirilen bu oyun, hayalimizdeki lunaparkı inşa ederek burayı yönetmemize imkan tanıyordu. İşte bu oyun, yıllar sonra aramıza geri dönüyor. Epic Games, 24 Eylül'de piyasaya sürülecek "RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition"ı ilk haftasında ücretsiz olarak dağıtacak.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Epic Games'te ücretsiz olarak piyasaya sürülecek

Frontier Development'in yıllar sonra yeniden ele aldığı oyun, orijinal RollerCoaster Tycoon 3 deneyimini iyileştiriyor. Oyuncular, yeni sürümle birlikte çok daha gelişmiş ve daha fazla ögeye sahip olan lunapark inşa edebilecekler. Üstelik oyundaki amacınız sadece bir lunapark oluşturmak değil. Oyun boyunca lunaparkınızı ziyaret edecek insanların memnuniyetini de sağlamak zorundasınız.

Yeni sürümde çok daha fazla lunapark oyuncağı ve yenilikler mevcut

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, 300'den fazla lunapark ekipmanına sahip. Ayrıca oyuncular, 500 dekoratif ürün, 60 dükkan ve 20 hayvan türüyle lunaparklarını zenginleştirebilecekler. Elbette bunlara ek olarak havai fişek ve lazer ışıklarıyla lunaparkınızı gece karanlığında da hareketli bir yer haline getirebileceksiniz.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, sadece daha gelişmiş lunaparklar kurabilmeniz için hazırlanmadı. Geliştirici ekip, oyunu günümüz teknolojileriyle de birleştirmiş durumda. Örneğin oyuncular, yeni sürümle birlikte geniş ekranda RollerCoaster Tycoon 3 deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca yeni oyun, çözünürlük açısından 1080p'yi destekliyor.

Oyunun sistem gereksinimleri, yüzleri güldürecek türden

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition'ın listeleme fiyatı şu an için açıklanmadı. Ancak oyunun sistem gereksinimleri açıklanmış durumda. Geliştirici ekibin açıklamalarına göre RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition'ın tavsiye edilen sistem gereksinimleri oldukça mütevazı. Intel i3 işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 560 ekran kartı, bu oyunu en yüksek ayarlarda oynamanızı sağlayacak.