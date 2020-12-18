Epic Games İndirimi'nde İndirim Kuponuyla Alınacak 10 Oyun

Epic Games'in Yılbaşı Tatili İndirimi döneminde pek çok oyun indirime girdi. Bizler de sizlere bu indirim döneminde 60 TL'lik indirim kuponuyla birleşince çok daha uygun fiyatlı olan oyunları listeliyoruz.

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi, dün büyük kampanyalarla birlikte başladı. 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun verecek Epic Games, bununla birlikte pek çok oyunda indirim yaptı. Bu indirimlere ek olarak bir de 60 TL indirim kuponu dağıtan Epic Games, PC oyuncularını bu süreçte memnun edecek gibi görünüyor.

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi'yle beraber bizler de sizlere hem indirime girmiş hem de 60 TL'lik indirim kuponundan yararlanabileceğiniz 10 oyun listeledik. Sizler de listemizdeki bu oyunlara göz atabilirsiniz.

Epic Games Yılbaşı İndirimi'nde 60 TL kuponla birlikte alınabilecek 10 oyun

Normal Fiyatı 160 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 36 TL

Normal Fiyatı 119 TL - İndirim Oranı: Yüzde 30 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 23,30 TL

Normal Fiyatı 133,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 20,39 TL

Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 17 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 163,27 TL

Normal Fiyatı 169 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 66,75 TL

Normal Fiyatı 259 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 134,25 TL

Normal Fiyatı 149,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 20 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 59,99 TL

Normal Fiyatı 249 TL - İndirim Oranı: Yok - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 189 TL

Normal Fiyatı 309 TL - İndirim Oranı: Yüzde 50 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 94,50 TL

Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 67 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 28,77 TL