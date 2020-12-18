Epic Games İndirimi'nde İndirim Kuponuyla Alınacak 10 Oyun

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi, dün büyük kampanyalarla birlikte başladı. 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun verecek Epic Games, bununla birlikte pek çok oyunda indirim yaptı. Bu indirimlere ek olarak bir de 60 TL indirim kuponu dağıtan Epic Games, PC oyuncularını bu süreçte memnun edecek gibi görünüyor.
Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi'yle beraber bizler de sizlere hem indirime girmiş hem de 60 TL'lik indirim kuponundan yararlanabileceğiniz 10 oyun listeledik. Sizler de listemizdeki bu oyunlara göz atabilirsiniz.
Epic Games Yılbaşı İndirimi'nde 60 TL kuponla birlikte alınabilecek 10 oyun
Snowrunner
Normal Fiyatı 160 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 36 TL
Mortal Shell
Normal Fiyatı 119 TL - İndirim Oranı: Yüzde 30 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 23,30 TL
Crysis Remastered
Normal Fiyatı 133,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 40 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 20,39 TL
Assassin's Creed Valhalla
Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 17 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 163,27 TL
Ghostrunner
Normal Fiyatı 169 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 66,75 TL
Mafia: Definitive Edition
Normal Fiyatı 259 TL - İndirim Oranı: Yüzde 25 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 134,25 TL
Mount & Blade II: Bannerlord
Normal Fiyatı 149,99 TL - İndirim Oranı: Yüzde 20 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 59,99 TL
Cyberpunk 2077
Normal Fiyatı 249 TL - İndirim Oranı: Yok - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 189 TL
Cyberpunk 2077'de Gülmekten Kırıp Geçiren Hatalar
The Outer Worlds
Normal Fiyatı 309 TL - İndirim Oranı: Yüzde 50 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 94,50 TL
Anno 1800
Normal Fiyatı 269 TL - İndirim Oranı: Yüzde 67 - Epic Kuponu: 60 TL - İndirimli Fiyatı: 28,77 TL