İran'dan Türkiye'deki üretimi durduran doğal gaz kesintisi ile ilgili resmi açıklama geldi. İran Milli Gaz Şirketi'nin açıklamasında, İran'dan sonra şimdi de Türkiye'de bir arıza meydana geldiği ve doğal gaz iletiminin gerçekleşemediği iddia edildi. BOTAŞ'ın açıklaması bekleniyor.

Bir süredir gündemimizde olan doğal gaz kesintisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gaz iletimini kesen İran, konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama, yaşanan enerji krizininde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Zira İran'dan gelen açıklamalar ile Türkiye'nin konuyla ilgili açıklamaları ters düşmüş durumda. İddialara göre şimdi de Türkiye'deki bir arıza, doğal gaz akışını engelliyor.

Daha önce yapılan açıklamalara göre İran'da yaşanan teknik bir aksaklık, gaz iletiminin 10 gün kadar durdurulmasına yol açmıştı. BOTAŞ, İranlı yetkililer ile temas halinde olduklarını ve sorunun daha hızlı giderilmesi için iş birliğine hazır olunduğu ifade etmişti. Ancak Türkiye'den bir yetkili, çok çarpıcı iddiaları gündeme getirmiş ve organize sanayi bölgelerindeki üretimi durduran kesintinin nedeninin boşalan depolar olduğunu ileri sürmüştü. BOTAŞ ise bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdi tüm bu gelişmelere yepyeni bir ekleme geldi. İran, gaz kesintisinin nedeninin Türkiye olduğunu iddia etti.

İran: Türkiye tarafındaki teknik sorun nedeniyle gaz gitmiyor

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Bazergan isimli istasyonda meydana gelen gaz kaçacağı nedeniyle Türkiye'ye gaz iletimi gerçekten de durdu. Ancak bu teknik aksaklık, kısa bir süre içerisinde giderildi ve gaz akışı sağlanmaya devam etti. Ancak bu kez de Türkiye tarafında bir teknik arıza meydana geldi. Türkiye'deki doğal gaz basınç yükseltme istasyonunda arıza meydana geldiğini açıklayan yetkililer, Türkiye'nin doğal gazı çekemediğini ifade ediyorlar.

BOTAŞ, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani İran'dan gelen açıklamaların gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ancak BOTAŞ, son günlerde özellikle de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve kesinti ile ilgili tüm iddiaları yanıtlamaya çalışıyor. Haliyle, İran'ın iddialarının da BOTAŞ tarafından gündeme alınacağını ve konuyla ilgili açıklama yapılacağını tahmin ediyoruz.