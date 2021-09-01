Eskişehir’de Lise Öğrencileri Elektrikli Otomobil Geliştirdi

Eskişehir'de 7 öğretmen ile 5 lise öğrencisi, ESATAMAT ismini verdikleri bir elektrikli otomobil geliştirdiler. 100 kilometre mesafede yalnızca 95 kuruşluk maliyet çıkaran araba, İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlara katılacak.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 5 öğrenci ile 7 öğretmen, ESATAMAT olarak isimlendirdikleri bir araba geliştirdiler. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Teknofest'e de katılacak olan bu araba, yalnızca 95 kuruşluk maliyetle 100 kilometre yol alabiliyor. 350 kilogram ağırlığa ve 200 adet lityum pile sahip olan araç, Teknofest'in en ilgi çeken ürünlerinden olacak gibi görünüyor.

ESATAMAT, İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenecek bir yarışa katılacak. Bu yarışmayı kazanması beklenen araç, geliştiricileri için de büyük bir heyecan kaynağı olmuş durumda. Eskişehir'den İzmit'e gitmek için yola çıkan otomobil, şu ana kadar yapılan testlerin hepsinde başarılı oldu. Lise Müdürü İlhan Özata, testlerdeki başarıların gerçek yarışta da kendini göstereceğini söylüyor.

İşte 100 kilometrede 95 kuruş yakan otomobil

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi; Biz ‘ESATAMAT’ ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlığına başlarken, dünyada ve ülkemizde artan ilgiden ilham aldık. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmenimiz ve 5 öğrencimiz ile birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Dünya’da elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ilk önce motorlu teknolojiler alanımıza elektrikli araçlar dalını açmak için bakanlığımıza dilekçe verdik ve olumlu yanıt aldık. TÜBİTAK tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz otomobil, ilk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Körfez Pisti’nde yapılacak olan yarışmalara bu araçla katılacağız.

Taner Tüysüz tarafından yapılan açıklamalarda ise "TÜBİTAK’ın istemiş olduğu teknik değerler var. O değerlerin üzerine çıkamıyoruz. Aracımızın 2,70 metre uzunluğa, 1,40 metre yüksekliğe ve 1,20 metre genişliğe sahip. Aracımız şu an toplamda 350 kilogram geliyor. Aracın güç kısmına 200 adet lityum pil taktık ve bunları birleştirdik. Tek dolu batarya ile yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyoruz. 100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor. Teknik ve güvenlik amaçlı aracın hızını 50 kilometre/saat ile sınırlandırdık. Motoru tam olarak araca yüklemeden 100 kilometre hızı kadranda gördük." ifadeleri kullanıldı.

İzmit'teki yarışta kokpite oturacak 12. sınıf öğrencisi Emre Yüksel ise "Aracı tamamladık ve en sonunda yarışa katılmaya hak kazandık. İnşallah birinci olmayı veya dereceye girmeyi hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Çok uzun mesafe gitmedim. Okul içinde kullanmama rağmen aracın sürüşü iyi ve 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu, yollarda silkeleme olmuyor." dedi.

ESATAMAT projesinde takım kaptanlığı yapan Hakan Seyitoğlu tarafından yapılan açıklamalarda ise "Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek elektrikli aracımızı tasarladık. Gerçekten güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de en az yakıtla uzun mesafeler gidebiliyor. Aracı yapmaya başladığımızda nisan ayındaydık. Pandemi dolayısıyla evlere kapandık. Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaptık. Böyle güzel bir araç tasarlayabildik sonunda. İnşallah yarıştan güzel bir dereceyle döneriz." ifadelerine yer verildi.