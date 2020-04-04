ESPN, 12 Saat Boyunca Espor Yayını Yapacak

ABD merkezli olarak 37 ülkede yayın yapan ESPN, koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının ertelendiği dönemde, yayın takviminde ortaya çıkan boşluğu doldurmak için espor yayını yapacak.

Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanında spor organizasyonlarının durmasına neden oldu. Futbol ligleri, basketbol ligleri, NBA gibi organizasyonlar birer birer ertelendi. Bu durum spor yayıncılarını da etkiledi.

37 farklı ülkede yayın yapan ESPN, spor etkinliklerinden doğan boşluğu doldurmak için farklı bir yöntem izlemeye karar verdi. Kanal, 5 Nisan’da 12 saat boyunca Espor mücadelelerinden görüntüler yayınlayacak.

ESPN’de Espor günü

Dünyaca ünlü kanal, 5 Nisan’da “ESPN Esporlar Günü” adını verdiği bir maraton etkinlik yayınlayacak. Bu yayın 12 saat sürecek ve pek çok oyundan görüntüler içerecek. Bu oyunlar arasında NBA 2K, Madden NFL 20 ve Rocket League de yer alacak.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre yayın esnasında, geçtiğimiz yıl ESPN2’de yayınlanan turnuvalardan gelen görüntüler yer alacak. Yayın ilk olarak, 3 saat sürecek Madden NFL 20 içeriğiyle başlayacak. Bu içerikte Madden Classic, Club Championship ve Challenge turnuvalarından görüntüler yer alacak.

Madden’in ardından ise ekranlara F1 Esports Virtual Grand Prix gelecek. Bu etkinlikte gerçek F1 pilotları yeteneklerini bir de oyun ekranında sergiliyor. Daha sonra ise Rocket League 8. Sezon World Grand Prix Finalleri yayınlanacak.

NBA yıldızları sanal ortamda kapışacak

Daha sonra ise sıra, 16 takımın eleme usulü karşılaşacağı ve takımların NBA yıldızları tarafından kontrol edileceği NBA 2K turnuvasına gelecek. Bu etkinlik, içinde barındırdığı isimlerle büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Son olarak da ESPN, geçtiğimiz yılın Temmuz ayındaki EXP Apex Legends Pro-Am turnuvasından görüntüleri yayınlayacak.

Sporcular, karantina sürecinde sık sık Twitch ve YouTube’da sanal ortamda kendilerini temsil ediyor. F1 pilotu Lando Norris’in sanal olarak gerçekleştirdiği Avustralya Grand Prix’ini 175 bin kişi izlemişti. Oyun platformları da son dönemde oldukça yoğun talep çekiyor ve popülerliğini arttırıyor.