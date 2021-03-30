İnternet kablosu olarak da isimlendirebileceğimiz ethernet kablosu renkleri her hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösterebiliyor. Henüz tam olarak tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir renk standardı olmasa da internet bağlantısı, yerel ağ bağlantısı, sunucu bağlantısı gibi bağlantılar için kullanılan ethernet kablo renkleri konusunda kabul edilmiş yargılar var.

Yeni bir hizmet sağlayıcı ile anlaşarak evinize yeni bir internet bağlantısı bağlatmak istediğiniz zaman modem ile birlikte bir ethernet kablosu da gelecektir. Yalnızca ev internet bağlantılarında değil, bir şirkette yerel ağ bağlantısı için ya da ana sunucu ile diğer cihazlar arasındaki bağlantılar için de ethernet kablosuna ihtiyaç duyulacaktır. Dikkatli kullanıcılar görecektir ki ethernet kablosu renkleri değişiklik göstermektedir.

Peki, ethernet kablosu renkleri neye göre belirleniyor? Maalesef şu an için bu konuda, uluslararası alanda üzerinde anlaşılmış bir sistem bulunmuyor. Dünyada bu konuda sözü geçen kurum ve kuruluşların yayınladığı spektrumlar yalnızca öneri niteliğinde görülüyor. Bu nedenle ethernet kablosu renkleri konusunda genel bir kanıya varılmış değil ancak yine de bazı temel renkler üzerinden bazı yargılara varabiliyoruz.

Ethernet kablosu renkleri ne anlama geliyor?

Daha önce belirttiğimiz gibi ethernet kablosu renkleri konusunda şu an için uluslararası alanda üzerinde anlaşılmış bir durum söz konusu değil. Ancak temel ethernet kabloları, patch cord kabloları, Cat türü kablolar gibi bazı sık kullanılan ethernet kablolarında kullanılan renklerin ne anlama geldiğini genel olarak biliyoruz.

Patch cord ethernet kablolarında kullanılan renklerin standardı Wisconsin Üniversitesi tarafından belirlenmiştir ve yaygın olmasa da görece genel bir kabul görmüştür. Cat5, Cat5e, Cat6 ve Cat6a türü ethernet kablolarında görülen renkler ise bölgelere, ülkelere hatta büyük ülkelerde şehirlere göre bile değişebilmektedir. Ancak genel olarak bölge ve ülkelerin bu konularda yerel anlamda uzlaştıklarından bahsedebiliriz.

Ethernet kablosu renkleri genel olarak o kablonun hangi amaçla kullanıldığı ilk görüşte anlaşılsın amacı ile kullanılıyor. Ancak biri daha hızlı, biri daha yavaş gibi basit tanımları her zaman karşılamayacaklardır. Çünkü hızlı ya da yavaş da olsa o kablonun kullanım amacı internet bağlantısıdır ve rengi yalnızca o ethernet kablosunun internet bağlantısı amacı ile kullanıldığını göstermektedir. En azından şu an için durum bu şekilde.

Gri: Kablolu internet deyince aklımıza ilk gelen en yaygın ethernet kablo rengidir, standarttır

Standart ethernet kablolarında gri renk, daha çok ev ve iş yerlerinde kullanılan bildiğimiz anlamdaki internet bağlantısını temsil eder. Yani gri için standart renk demek yanlış olmaz. Gri renk, patch cord ethernet kablolarında da standart bağlantıyı temsil ederken; Cat5, Cat5e, Cat6 ve Cat6a türü ethernet kablolarında ve ara bağlantı amacıyla kullanılan kablolarda görülür, bazen atlama telleri olarak da isimlendirilebilir.

Yeşil: Birden fazla cihazla yerel ağ bağlantısı kurmak için kullanılır

Birden fazla cihaz ve bilgisayar arasında bağlantı kurmak, yani bir yerel ağ oluşturmak için kullanılan ethernet kablolarında yeşil renk görülür. Standart ethernet kablolarında yeşil renk, çapraz bağlantıları temsil eder. Yeşil renk, patch cord ethernet kablolarında da çapraz bağlantıyı temsil etmektedir. Cat5, Cat5e, Cat6 ve Cat6a türü ethernet kablolarında ise yeşil renk çok sık karşımıza çıkmamaktadır.

Sarı: Gri renkten sonra, son yılların en yaygın ethernet renklerinden birisidir, genelde modem kutuları ile birlikte gelir

Power Over Ethernet, kısaca POE ve Türkçesi ile internet üzerinden güç olarak isimlendirebileceğimiz bir sistemin kullanılması sırasında, ihtiyaç duyulan ethernet kabloları sarı renklidir. Hem standart hem de patch cord ethernet kablolarında sarı renk, Power Over Ethernet sistemini temsil etmektedir. Cat5, Cat5e, Cat6 ve Cat6a türü ethernet kablolarında ise sarı renk, genellikle kablolu olarak çalışan güvenlik kameralarının bağlantılarında karşımıza çıkar.

Mavi: Terminallerdeki ethernet kabloları için kullanılır

Birden fazla seri bağlanma noktasına sahip yerel ağlarda, cihazların terminal sunucusuna bağlanması için kullanılan ethernet kablolarında mavi renk ile karşılaşırız. Hem standart hem de patch cord ethernet kablolarında mavi renk, tek bir bağlantı üzerinden birden çok sisteme bağlanmayı yanı terminal sunucu bağlantısını temsil eder. Cat5, Cat5e, Cat6 ve Cat6a türü ethernet kablolarında ise mavi renk, genel olarak yalnızca ağ bağlantısı için kullanılan ethernet kablolarında karşımıza çıkar.

Diğer ethernet kablosu renkleri:

Farklı ethernet kablosu türlerinde sıklıkla kullanılan renkler gri, yeşil, sarı ve mavidir. Ancak renk spektrumu bunlarla sınırlı değil. Evinizde ve küçük iş yerlerinde olduğu gibi birkaç ethernet kablosu ile değil, bazen yüzlerce kablo ile çalışan sistemler var. Bu sistemlerde çok daha fazla ethernet kablosu rengi ile karşılaşabiliyoruz.

Turuncu: Patch cord ethernet kablolarında ethernet kullanımı dışındaki analog bağlantıları temsil eder.

Patch cord ethernet kablolarında ethernet kullanımı dışındaki analog bağlantıları temsil eder. Mor: Patch cord ethernet kablolarında ethernet kullanımı dışındaki dijital bağlantıları temsil eder.

Patch cord ethernet kablolarında ethernet kullanımı dışındaki dijital bağlantıları temsil eder. Kırmızı: Patch cord ethernet kablolarında IP kamera bağlantısını, Cat türü ethernet kablolarında ise VoIP telefon sistemi gibi acil durum iletişim sistemlerini temsil eder.

Patch cord ethernet kablolarında IP kamera bağlantısını, Cat türü ethernet kablolarında ise VoIP telefon sistemi gibi acil durum iletişim sistemlerini temsil eder. Siyah: Patch cord ethernet kablolarında genel kullanımı, Cat türü ethernet kablolarında ise ağa bağlı ekipmanları, çevre birimlerini ve diğer bağlantıları temsil eder.

Patch cord ethernet kablolarında genel kullanımı, Cat türü ethernet kablolarında ise ağa bağlı ekipmanları, çevre birimlerini ve diğer bağlantıları temsil eder. Pembe: Patch cord ethernet kablolarında ek bağlantıları temsil eder.

Patch cord ethernet kablolarında ek bağlantıları temsil eder. Beyaz: Patch cord ethernet kablolarında ek bağlantıları temsil eder.

Ethernet kablosu renkleri neden bu kadar değişken?

Bir bilişim uzmanı olduğunuzu hayal edin. Bir şirkete yerel ve genel ağ sistemi kuruyor ve aynı zamanda bu sistemi bir ana terminale bağlıyorsunuz. Sistemin büyüklüğüne göre karşınızda bazen yüzlerce kablo olabilir. Her bir kablonun başını sonunu nereye bağladığınızı anlamak için renk spektrum sistemi gereklidir.

Ethernet kablosu renkleri, çalışma kitabınıza yapıştırdığınız renkli not kağıtları gibidir. Tek tek sayfaları karıştırarak ne aradığınızı bulmak yerine, konusuna ya da çalışma sisteminize göre önemli noktaları belirli renklerle işaretlemek işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde ethernet kablolarına da renk vermek, olası bir sorun çıktığı zaman bilişim uzmanlarının işini kolaylaştıran bir sistemdir.

Peki, neden tüm dünyada genel geçer bir ethernet kablosu renkleri spektrumu oluşturulmuyor? Bu durumun en büyük nedeni; dünya çapında ağ sisteminin devletler tarafından değil de özel telekomünikasyon şirketleri tarafından geliştiriliyor olması. Haliyle her şirket kendi bölgesinin alışkanlıklarına göre bir düzen belirliyor ve kendi çalışma sisteminde bunu kabul ediyor. Sistem gelişip de dünyaya yayıldığı zaman ise yerel ve uluslararası alışkanlıklar çatışabiliyor.

Yine de bulunduğunuz bölgede ve ülkede, sizin biliyor olduğunuz ethernet kablosu renklerinin herkes tarafından kabul edilen renkler olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak farklı bir ülke ya da bölgedeyseniz herhangi bir işlem yapmadan önce birkaç yerel uzmana danışmakta yarar var.

Ethernet kablosu renkleri ne anlama geliyor, neye göre belirleniyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken önemli noktaları anlattık. Büyük ihtimalle önümüzde birkaç yıl için her şeyde olduğu gibi ethernet kablosu renklerinde de belirli dünya standartları yakalanacaktır.