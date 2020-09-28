ETS 2 Tutkunları İçin İşe Yarar Tüyolar

Uzun yolculuklar yaparak keyifle vakit geçirmek için birebir olan Euro Truck Simulator 2, aynı zamanda kendi şirketinizi kurup bu şirketi zirveye taşımanız için stratejiler geliştirebileceğiniz bir oyun. Sizler için işe yarar bazı ETS 2 tüyolarını derledik. Bu tüyolarla birlikte, oyundaki şirketinizi kısa sürede geliştirebilir ve zirveye taşıyabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasındaki en bilindik oyunlardan biri olan Euro Truck Simulator 2, gerek gerçekçiliği gerek kafa rahatlatıcı oynanış deneyimiyle birçok kişi tarafından severek oynanıyor. Keyifli bir sürüş deneyimi sunan ETS 2, sürüş yaparken aynı zamanda para kazanıp kendi şirketinizi kurmak ve bu şirketi geliştirerek dünyaya yayılmak üzerine kurulmuş bir oyun.

Biz de ETS 2’ye yeni başlayacak oyuncular için en iyi ETS 2 tüyolarını derlediğimiz bir içerik hazırladık. Oyunu çok daha zevkli hale getirebilecek modları derlediğimiz bu içeriğimize de göz atabilirsiniz. Benim tüyo ile falan işim olmaz, kolay yolu tercih ederim diyorsanız ETS 2 hilelerini derlediğimiz içeriğimize de buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Dilerseniz şimdi en iyi ETS 2 tüyolarına birlikte göz atalım.

En iyi ETS 2 tüyoları:

İlk garaj lokasyonunu doğru seçin,

Para biriktirin,

Yeni garajlar satın alın,

Şirketinize işçi alın,

Daha fazla gelir elde etmek için yeteneklerinizi geliştirin

İş alırken mesafe başına ücrete göre sıralamayı seçin,

Trafik cezası almaktan kaçının ya da cezaları kapatın,

İlk garaj lokasyonunu doğru seçin:

Euro Truck Simulator 2’de profil oluşturduktan hemen sonra oyun, size bir garaj seçmeniz gerektiğini belirtiyor. Buradaki seçim aslında önemsiz ve sıradan gibi durabilir. Oyuncuların çoğu da böyle düşünerek bu ekranda hatalı seçimler yapıyorlar. Bu seçimi yapmak bir yandan da zor zira haritanın neredeyse tamamı üzerinden seçim yapılabiliyor.

Bu seçim alanındaki en kritik nokta, ilk garajınızı merkezi bir yerde seçmeniz gerekiyor. Bu, büyük bir şehrin merkezindeki bir garaj olabilir. Eğer bu tarz merkezi alanlarda seçim yaparsanız etrafınızda daha fazla iş imkânı, galeri, servis ve işçi bulma kurumu olacaktır. Bu şekilde oyuna kolay bir başlangıç yapabilirsiniz.

Para biriktirin:

Oyuna ilk başladığınız zaman bankalar size devamlı kredi çekmeniz için mail yollayacaktır. ETS 2’nin gerçekçi yanlarından bir diğeri de bu. Eğer ikna olup bu kredileri çekmeye başlarsanız, kendinizi sonunda altından kalkamayacağınız bir borç batağının içine düşmüş halde bulabilirsiniz. Dolayısıyla ilk başladığınızda tek seferlik işler yapmak daha çok işinize yarayacaktır.

İlk zamanlarda tek seferlik işler yapmak ve para biriktirmek, eninde sonunda çok daha iyi tırlar alabilmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra tek seferlik işler sayesinde kazanacağınız tecrübe puanları ve atlayacağınız seviyeler sonrasında daha güçlü ve daha güzel tırlar satın alabilirsiniz. Dolayısıyla acele etmemek ve hem para hem de tecrübe puanı biriktirmek çok daha mantıklı bir hareket olacaktır.

Yeni garajlar satın alın:

Oyun başlarken zaten bir garaj seçiliyor ancak bu garajda yalnızca bir sürücülük yer bulunuyor. Bu boşluğu da zaten oyuncunun kendisi dolduruyor. ETS 2’de garaj geliştirme seçenekleri bulunuyor ve garajlar büyütüldükçe daha fazla sürücü yeri açılıyor. Eğer oyun başında aldığınız garajı yükseltirseniz, 2 kişilik yer daha açılıyor ve garaj toplamda 3 sürücü barındırıyor.

Dolayısıyla kendi garajınızı yükseltmek yerine farklı garajlar satın almak çok daha mantıklı. Bu şekilde üç sürücülük yer açılıyor ve siz de dahil olmak üzere şirkete 4 farklı sürücüden para kazanabiliyorsunuz. Farklı garajlar satın almak, haritanın farklı yerlerine hızlı seyahat edebilme imkanını da beraberinde getiriyor.

Şirketinize işçi alın:

Tek seferlik işler genelde hızlıca bittiğinden hızlıca para kazanmış olacaksınız. Bu adımdan sonra kendi tırınızı satın alacak ve nakliye piyasasından yük alacaksınız. Bunlardan sonra yapacağınız ilk şey, şirketinize sürücü almak olmalıdır. Bu şekilde daha çok gelir elde edebilir ve şirketinizi çok daha iyi yerlere getirebilirsiniz.

Şirketinize aldığınız sürücülere birer araç vermek zorundasınız. Bunu da kendi aracınızı vererek yapabilirsiniz. Hızlı olmasına rağmen güzel para veren tek seferlik işleri yapmaya devam ederek para kazanmaya devam edebilirsiniz. Sürücünün de yaptığı işlerle geliriniz neredeyse ikiye katlanacaktır. Bu şekilde farklı tırlar da satın alabilir, diğer sürücülerinize de bu tırları verebilirsiniz.

Daha fazla gelir elde etmek için yeteneklerinizi geliştirin:

Euro Truck Simulator 2’de sürücü yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Bu şekilde nakliye piyasasında daha farklı ve daha iyi gelirli yükler taşıyabilirsiniz. Her yükseltilen yeteğin kendine has özellikleri var ve bu özellikler sayesinde hem daha fazla gelirli hem de taşınması daha zor yükler alabiliyorsunuz. Daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız, değerli yük ve hassas yük taşıma imkânı veren yeteneklerinizi geliştirmelisiniz.

İş alırken mesafe başına ücrete göre sıralamayı seçin:

Euro Truck Simulator 2’de yük alıp iş başına geçmeye karar verdiğinizde oyunun size verdiği bir başka imkan da alacağınız işi filtreleme imkanı. İş alma ekranına giriş yaptığınızda sağ üst kısımda bir bar bulunuyor. Bu bara tıkladığınız zaman karşınıza ücret, mesafe, yük ağırlığı ve bunun gibi birçok seçeneğin bulunduğu uzun bir liste çıkıyor. Burada bir de mesafe başına ücret seçeneği var.

Bu seçenek, adından da anlaşılabileceği üzere kilometre başına alacağınız parayı size gösteriyor. Mesafe başına ücret ne kadar artarsa, kazanacağınız para da aynı oranda artabilir. Burada kritik olan nokta, yolculuğun mesafesine de dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer mesafe başına ücret yüksek olur da mesafe kısa olursa, o zaman da daha az para kazanabilirsiniz. Dengeyi iyi kurmak gerekiyor.

Trafik cezası almaktan kaçının veya cezaları kapatın:

Oyun bir simülasyon oyunu olduğu için trafik cezaları da ETS 2’nin vazgeçilmez özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu gerçekçi oynamak isteyenler için her zaman açık olması gereken bu özelliğe fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor zira bu cezalar sanıldığı kadar ucuz değil. Özellikle sürekli olarak bu cezalardan alırsanız, iyi giden şirketinizi batma noktasına getirebilirsiniz.

"Benim simülasyonla o kadar da işim yok, ben eğlenceme bakacağım" diyorsanız bu trafik cezalarını ayarlar kısmından kapatabiliyorsunuz. Eğer cezaları kaldırmak istemiyorsanız ancak hız sınırından şikayetçiyseniz, bu ayarı da oynanış ayarları kısmından değiştirebiliyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2’ye yeni başlayanlar için en iyi tüyoları derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizler de ETS 2 oynuyorsanız ve yeni başlayan oyunculara tüyolarınız varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın