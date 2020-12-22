Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak dijital platformu Exxen için YouTube Türkiye’nin en tanınan yüzleri ile bir bir anlaşma yapıldı. Ancak görünen o ki YouTuberların transfer edilmesi, izleyicilerin Exxen’i tercih etmeleri için pek de önemli değil.

Pandemi nedeni ile sinemaların kapanması, doğal olarak dijital platform sayısının gün geçtikçe artması sonucunu ortaya çıkardı. Son yıllarda Türkiye’de en çok izlenen programların yayınlandığı TV8’in sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen de bunlardan birisi olacak. Elbette TV ve sinema dünyasından tanınan isimler Exxen’de çeşitli içeriklerde boy gösterecekler. Ancak platformun asıl transferleri YouTube cephesinden oldu.

Üç dört farklı program üzerinde çalıştıklarını söyleyen Enes Batur, Kirli Çamaşırlar programı ile Orkun Işıtmak, Konuşanlar skeçleri ile Hasan Can Kaya önemli transferler arasında. Hatta Kaya’nın transfer Konuşanlar’ın tüm bölümlerini YouTube'dan kaldırması tepki ile karşılanmış, ilk günden 60 bin abonesini kaybetmişti.

YouTube izleyicileri için YouTuber’ların Exxen’de olması pek de önemli değil:

Anket devam ediyor, buraya tıklayıp siz de oy kullanabilirsiniz.

Webtekno YouTube kanalımızın topluluk bölümünde düzenlediğimiz ankete 170 binden fazla takipçimiz katıldı. Katılımcıların %59’u Exxen’i kullansalar bile YouTuberların içeriklerini izlemeyecekler. Buna karşın içeriğe göre karar vereceğini söyleyenlerin oranı da %28. Doğrudan izleyeceklerini belirtenler ise sadece %12’de kaldı.

Bu tablo bize gösteriyor ki YouTube izleyicileri, içeriklerine zaten ücretsiz bir şekilde ulaşabildikleri üreticilerin ücretli platformda olmasını önemsemiyor. Bir başka deyişle Acun Ilıcalı ve Exxen ekibinin güçlü transferler ile ulaşmak istediği başarıda, YouTuberların payı olmayacak gibi, en azından şimdilik durum böyle.

Exxen’den önce Exathlon örneği var:

Acun Medya, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok tanınan YouTube ve Twitch içerik üreticilerini Survivor’un da çekildiği Dominik’e götürmüş, Exathlon programını çekmişti. Ilıcalı, programın önce sürpriz bir yerde yayınlanacağını duyurmuş, aslında yeni bir dijital platform kuracaklarının ilk sinyallerini vermişti. Ancak çekimlerden aylar sonra Exathlon, Netflix’te yayınlanmıştı.

Yine Acun Medya Global tarafından Brezilya ve Yunanistan gibi ülkeler için TV formatında hazırlanan Exathlon programı, YouTube Türkiye’nin en bilinir yüzlerini Dominik’te toplayıp Netflix’e taşısa bile olumlu eleştiriler almadı. Program uzun süre boyunca izlendi, ancak Netflix’te bu işin devam etmeyeceği aşikardı. Çoğu izleyici, Exathlon Chanllenge’ın birer YouTube videosundan farksız, hatta bazen daha kötü kurgulanmış olduğundan da bahsetti.

Exxen'in YouTuber transferleri ile yapmaya çalıştığını, globalde YouTube'un kendisi de denemiş ama başaramamıştı:

Aslında Exxen’in önünde bu konuda çok büyük bir global örnek var: Eski isimleri ile YouTube Red, yeni adı ile YouTube Premium. Her ne kadar Türkiye’de hiç göremesek de YouTube Red’in çıkış amacı, dünyanın en tanınan simalarına özel içerik üretme fırsatı sunmak, bu içerikleri ücretli abonelik sistemi ile YouTube kullanıcılarına satmaktı.

YouTube Red’de dünyanın en büyük bireysel kanalı PewDiePie’ın kurucusu Felix Kjellberg, olaylı geçmişi ile Logan Paul gibi isimler ve popüler kültürün en önemli temsilcileri yer aldı. Korku filmleri çekildi, diziler ve programlar yapıldı. Sonra ne mi oldu? YouTuberların transfer edildiği YouTube Red projesi yeteri kadar ses getirip abone toplayamayınca yerini YouTube Premium’a bıraktı.

YouTube artık içerik üreticileri için bir pazaryeri, ancak Exxen yapımcı rolünde bir platform:

Gelinen noktada YouTube Premium’un en büyük silahı içerik değil, reklam. Özel içerik formatları ise Katıl özelliği ile tamamen içerik üreticilerinin özgünlüğüne bırakılmış durumda. Yani YouTube, artık şirket olarak YouTuberların başrolda olduğu bir yapımcı rolünden uzaklaşıp, içerik üreticileri için bir “pazaryeri” olarak görev yapıyor. Premium’a özel içerikler devam etse de bunlar global çapta yapılmıyor ve başroller YouTuberlar yerine Robert Downey Jr. gibi oyunculuk kariyeri olan, sinema yüzleri oluyor.

Acun Medya’nın önünde böyle örnekler varken Türkiye özelinde yaptığı “YouTuberlar çok popüler, onları transfer edip özel içerikler çekelim” stratejisi, en azından izleyicilerin gözünde şimdilik tutmamış gibi. Tüm bu nedenlerle Exxen’in başarısını getirecek asıl şeyin TV’nin sınırlarından kurtulmuş, başrollerinde Haluk Bilginer gibi, Cem Yılmaz gibi isimlerin yer alacağı orijinal dizi ve filmler olacağını söyleyebiliriz.