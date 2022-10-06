Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kısa sürede oldukça büyük bir popülerlik kazanan Exxen üyelik iptali nasıl yapılır sorusunu sizler için yanıtladık. Leyla ile Mecnun ve Gibi gibi popüler yapımların yer aldığı, bir diğer adıyla "Yerli Netflix" olarak bilinen Exxen üyeliğini kapatmak istiyorsanız usulca aşağı kaydırın.

2021 yılının başlarında piyasaya sürülen Exxen, içerikleri sayesinde günümüzde popüler bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Leyla ile Mecnun gibi geçmişte çekilen ve sevilen dizileri tekrar hayata geçirmesiyle popülerliğini arttıran platform, hızla büyümeye devam ediyor. Hatta sosyal medyada replikleriyle meşhur olan Gibi dizisi, Exxen’e özel olarak çekiliyor. Bugün sizlere, ülkemizin popüler platformlarından bir tanesi olan Exxen üyelik iptali nasıl yapılır rehberini hazırladık.

Exxen’in içeriklerinden yararlanmak için belirli ücretler ödemeniz gerekmektedir. Spor veya yalnızca dizi ve film tercihleri yapabileceğiniz paketler arasından, size en uygun olanını seçerek Exxen’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Exxen, her ay otomatik olarak kredi veya banka kartınızdan bu ücreti çekerek aboneliğinizi yenileyecektir. Elbette, siz iptal ettikten sonra tekrardan hesabınızdan ücret çekemeyecektir. Peki Exxen üyelik iptali nasıl yapılır? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?

Adım #1: Exxen’in web sitesine gidin

Exxen üyelik iptali için ilk olarak Exxen’in web sitesine gitmeniz gerekiyor. Bu web sitesine mobil telefonunuz, tabletiniz veya web siteniz üzerinden gidebilirsiniz. Hesap ayarlarınız hakkında daha sağlıklı işlem yapabilmek için mutlaka web sitesini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Adım #2: İptal etmek istediğiniz hesabınız ile oturum açın

Hesabınız üzerinde ayar yapabilmek ve içeriklere erişebilmek için hesabınız ile oturum açmanız gerekiyor. Hesap bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek, hesabınızda oturum açın. Site sizi otomatik olarak ana sayfaya yönlendirecektir. Eğer hesabınıza ait bilgileri hatırlamıyorsanız, aşağıdaki şifremi unuttum seçeneği ile hesabınızın şifresini değiştirebilirsiniz.

Adım #3: Sağ üst köşeden Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin

Karşınıza Exxen’in ana sayfası çıkacak. Bu sayfa üzerinden yeni içerikleri izleyebilir, önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz. Uygulayacağınız bir diğer adım ise, sağ üst köşeden kendi isminize tıklamak. Daha sonrasında ise Hesap ve Ayarlar seçeneğine tıklayarak, hesabınız üzerinde ayarlar yapabileceğiniz sayfaya gitmek olacak.

Adım #4: Sayfayı aşağı kaydırarak üyelik bilgilerinizin bulunduğu alana inin

Karşınıza çıkan ekranda aboneliğinizi, hesap bilgilerinizi, profilinizi ve daha birkaç hesap değişikliğini kolayca uygulayabilirsiniz. Sayfayı yavaşça aşağı kaydırarak üyelik bilgilerinizin bulunduğu kısıma gelin. Burada aktif aboneliğiniz hakkında yenileme süresi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Elbette, bu kısımda aboneliğinizi iptal etme işlemlerini de gerçekleştirebilir, spor paketiniz yok ise paketinizi yükseltebilirsiniz.

Adım #5: Aboneliği İptal Et seçeneğine tıklayın

Aboneliği iptal etmek için atacağınız ilk adım, üyelik bilgilerinizde bulunan Aboneliği İptal Et butonuna tıklamak olacak. Bundan sonra aboneliği iptal etmek için diğer adımlar ile karşılaşacaksınız. Butona basar basmaz aboneliğiniz bitmeyecektir. Exxen, sizden bazı güvenlik adımlarını istiyor.

Adım #6: Hesap şifrenizi girin ve devam edin

Aboneliğinizi iptal etmek için bir güvenlik adımı ile karşılaşacaksınız. Hesabınıza giriş yaparken kullandığınız şifreyi bu alana girmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede aboneliğinizin başka kişiler tarafından iptal edilmesi engelleniyor ve iptal işleminin hesap sahibi tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle hesap şifrenizi girmeden aboneliğinizi iptal edemezsiniz.

Adım #7: Aboneliğiniz iptal edildi

Bu işlemi yaptığınızda aboneliğiniz iptal olmuş olacak ama Exxen izlemeye devam edebileceksiniz. Aboneliğinizin yenileme tarihine kadar, bir önceki aboneliğiniz sayesinde Exxen’i izlemeye devam edebileceksiniz. Yani, eğer 5 Ekim’de abonelik iptali işlemi yaptıysanız ve aboneliğinizin yenilenme tarihi 10 Ekim ise, 5 gün daha Exxen kullanabileceksiniz. 10 Ekim 00:00’da aboneliğiniz direkt olarak iptal olacak, artık Exxen’in premium içeriklerini izleyemeyeceksiniz.

Exxen abonelik iptal edince ne olur?

Exxen’de bulunan içerikler, belirli aylık ücret ödenmediği müddetçe izlenemezler. Bu nedenle, Exxen aboneliğiniz tamamiyle sona erdikten sonra Exxen’de bulunan içerikleri izleyemeyeceksiniz. Eğer Exxen’de bulunan içerikleri izlemek istiyorsanız, tekrardan bir Exxen aboneliği satın almak zorundasınız. Yeni bir kullanıcı olmadığınız için, Exxen’in sunduğu ilk hafta 1 TL kampanyasından da yararlanamaz, direkt olarak aylık ücretini ödemek zorunda kalırsınız.

Exxen her ay sonra iptal edilir mi?

Exxen üyeliğinizi istediğiniz her an iptal edebilirsiniz. İsterseniz ay başında, isterseniz ise ay sonunda olmanız fark etmeyecektir. Abonelik iptal etme işlemini yaptıktan sonra, aylık yenileme tarihine kadar aboneliğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. O tarih geldiğinde ise aboneliğiniz otomatik olarak iptal olacaktır. Tekrar Exxen’e girmek istediğinizde, plan seçme ekranı ile karşılaşabilirsiniz.

Exxen üyelik iptali ücreti var mı?

Exxen üyeliği satın alırken bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama bu durum üyeliğinizi iptal ederken geçerli değil. Yani, Exxen üyeliğini iptal etmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmamaktadır. Exxen üyeliğini iptal etmeden önce, abonelik yenileme tarihinden önce iptal etmeye özen gösterin. Aksi takdirde, bir aylık ücreti boşuna ödemiş olursunuz. Yukarıdaki adımları uyguladığınızda, Exxen hesabınızı birkaç adımda kolaylıkla iptal edebilme imkanına sahipsiniz.

Exxen her ne kadar yeni bir platform olsa bile, ülkemizde oldukça yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor. Hatta, ülkemizde bir diğer adı ise “Yerli Netflix” olarak biliniyor. Geçmişte izlemekten keyif aldığımız dizileri tekrar gündeme getirmesi, Exxen’i kısa bir sürede popüler hale getirdi diyebiliriz. Bununla birlikte, platforma yeni eklenen içeriklerin kaliteli olması ve Konuşanlar gibi bazı popüler programların da Exxen bünyesine girmesi, programın günümüzde olduğu gibi yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Biz de sizler için Exxen üyelik iptali yapmak istiyorsanız, bu konu hakkında en detaylı bilgileri ortaya çıkardık. Sizler Exxen’de hangi içerikleri izlemekten keyif alıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.