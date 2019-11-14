Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, Topluluk Standartları Uygulama Raporu’nu açıkladı. Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında 3,2 milyar sahte hesabı kaldırdığını belirten şirket, bu sayının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iki kat arttığına dikkat çekti.

Platformdaki ekstremist içerikler, yalan haber, spam ve sahte hesaplarla yeterince mücadele etmediği için zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde kalan Facebook, bu tarz içeriklere yönelik benimsediği proaktif politikasının meyvesini almaya başladı.

Topluluk Standartları Uygulama Raporu’nu açıklayan ABD’li sosyal medya devi, Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında 3.2 milyar sahte hesabı kaldırdığını aktardı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.55 milyardı. Facebook ayrıca ilk kez, bünyesindeki popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’dan kaç gönderi sildiğini de açıkladı.

İçeriklerin hızlı bir şekilde denetlenmesi için birçok algoritma geliştirdiğini belirten Facebook, kendi uygulamasındaki terör içeriklerinin yüzde 98,5, Instagram’daki terör içeriklerinin ise 92,2’sinin gerçek zamanlı olarak tespit edildiğini ifade etti.

Rapora göre şirket, Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında cinsel istismarla ilgili 11.6 milyondan fazla içeriği kaldırdı. Dördüncü kez yayınladığı denetim raporunda ilk kez intiharı özendiren paylaşımlarla ilgili bir bölüme de yer veren şirket, bu yöndeki yaklaşık 2,5 milyon içeriğin kaldırıldığını açıkladı.

Facebook ayrıca 2019’un ilk yarısında kullanıcı verileriyle ilgili hükümetlerden gelen taleplerin yüzde 16 artarak 110.634’ten 128.617’ye yükseldiğini belirtti. Sosyal medya devinden en fazla veri talep eden ülkeler sırasıyla ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya ve Fransa. Aynı dönemde 15 ülkede toplam 67 kez Facebook’a erişimin engellendiği bilgisini paylaşan Facebook, bu sayının 2018’in ilk yarısına göre önemli oranda arttığına dikkat çekti.