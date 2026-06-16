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Facebook'a AI Modu Geldi! Google Benzeri Arama Yapmanızı Sağlayacak

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Meta, Facebook'a Google benzeri arama yapmanızı sağlayacak yapay zekâ destekli AI modu getirdi.

Facebook'a AI Modu Geldi! Google Benzeri Arama Yapmanızı Sağlayacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyet gösteren ve hâlâ dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook da yapay zekâyı entegre etmeye çalışıyordu. Şimdi ise firma, Facebook’a “AI Mode”, yani “Yapay Zekâ Modu” ismi verilen yeni bir özellik getirdi.

Bu özellik sayesinde kullanıcıların bilgi bulma, içerik oluşturma ve platformla etkileşime girme biçimlerinin değiştirilmesi amaçlanıyor. Özellikle arama kısmına büyük yenilikler getirdiğini söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

Facebook'a AI Modu Geldi! Google Benzeri Arama Yapmanızı Sağlayacak
met

Yapay zekâ modu, Google Arama gibi çalışacak

met

Bu mod, Meta AI’ı kullanarak Gruplar ve Reels de dahil olmak üzere platform genelindeki herkese açık gönderilerden derlenen yanıtları gösterecek. Yani tüm platformdaki özel olmayan her şeyi tarıyor ve size yanıt veriyor. Tıpkı Google Arama gibi bir araca dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Arama yaptığınızda yapay zekâ modunun “İnsanlar”, “Pazaryeri” gibi diğer arama araçlarının yanına eklendiğini göreceksiniz. Sadece linkler yerine insanlara gelişmiş bir arama motoru gibi yapay zekâ destekli sonuçlar verecek. Üstelik Meta AI’a aramanıza ek sorular da sormanız mümkün olacak.

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