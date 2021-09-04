Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Facebook’un yapay zeka algoritması, bir videodaki siyahi kişiyi “primat” olarak algıladı. Algoritma, siyahi bir vatandaşın polislerle tartıştığı videoyu izleyenlere “primatlarla ilgili videoları görmeye devam edin” seçeneği sundu. Tepki toplayan olayın üzerine Facebook özür diledi.

ABD’de ve dünyanın farklı bölgelerinde bitmek bilmeyen ırkçılık olayları, insanları ayrımcılıklara karşı daha hassas hale getirdi. Siyaset, spor, sanat, iş hayatı ve birçok toplumsal alanda karşılaştığımız ırkçılık, duyarlı insanların eleştirileriyle kısmen engellense de ne yazık ki büyük oranda devam ediyor.

Özellikle ABD’de siyahi vatandaşlara karşı gerçekleştirilen ırkçı tutum ve zulümler, teknolojide kasıtlı veya kasıtsız olarak meydana gelen ayrımcılıklara karşı da insanların tepkisini çekiyor. Daha önce Google, Twitter gibi platformlarla da benzer bağlamda gündeme gelen yapay zeka ve algoritma konusu, son olarak Facebook’ta yaşanan olayla da gündeme geldi.

Facebook'tan özür geldi:

The Daily Mail gazetesinin Facebook hesabında 27 Haziran 2020’de yayımlanan ve polislerle tartışan siyahi kişileri gösteren videoda “primatlarla ilgili videoları görmeye devam edin” önerisi yer aldı. Facebook’un yapay zeka algoritmasının bu seçeneği önermesi sosyal medyada tepki topladı. Facebook, tepkilerin üzerine cuma günü yayımladığı açıklamada kullanıcılarından özür diledi.

Bunun kabul edilemez bir hata olduğu söylenen açıklamada, benzer durumun yaşanmaması için algoritmanın geçici olarak durdurulduğu ve gözden geçirileceği belirtilerek, "Yapay zekamızda iyileştirmelere gitsek de mükemmel olmadığının farkındayız. Daha kat etmemiz gereken aşamalar var. Bu nahoş önerileri gören herkesten özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Google ve Twitter da benzer olayla gündeme gelmişti:

Facebook’ta yaşanan ayrımcılık olayına benzer bir durum daha önce Google ve Twitter’da da yaşanmıştı. Google Fotoğraflar'da siyahi insan görselleri goril olarak etiketlenmiş ve gelen tepkilerin ardından şirket özür dilemişti. Twitter’ın görüntü kırpma algoritması ise, siyah yüzler yerine beyaz yüzleri tercih ettiği için tepki toplamış, olayın üzerine Twitter fotoğraf kırpma algoritmasını devre dışı bırakmıştı.