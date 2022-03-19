Farelerin Beyninin Bizim Gibi Çalıştığı Ortaya Çıktı

Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları testler sonucunda farelerin beyninin bizimkine benzer bir görsel algısı olduğunu tespit etti. Fareler, diğer memeli türlerinin beyin fonksiyonlarının incelenmesinde büyük bir rol oynayacak.

Hayvanlarının görme yeteneğinin bizimkinden çok farklı olduğu ve her hayvanın çevresindeki dünyayı çok başka şekillerde gördüğü bir gerçek. Çoğu hayvan bizim gördüğümüz renkleri ya da şekilleri ayırt edemiyor ancak yapılan bir araştırma farelerin gördüklerini bizim gibi algılayabildiğini ortaya çıkarttı.

Bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı görsel testler sonucu, farelerin beynindeki görme fonksiyonlarının insan beynine yakın bir gelişmişliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Elde edilen bu bilgiler diğer memeli canlı türlerinin beyin fonksiyonlarını anlamamız da da bize yol gösterebilir.

Fareler 3 boyutlu nesneleri algılayabiliyor

Florida Atlantic Üniversitesi'nden sinirbilimci Robert Stackman ve ekibi tarafından yapılan testlerde farelere önce 2 boyutlu görüntüler, ardından da 3 boyutlu görüntüler gösterildi. Şaşırtıcı bir şekilde iki görüntü arasındaki farkı algılayabildiklerini gören bilim insanları, farelerin insanlarla benzer bir beyin yapısına sahip olduğunu keşfetti. Fareler aynı nesnenin 2 boyutlu görüntüsüyle 3 boyutlu görüntüsünü birbiriyle bağdaştırdığı gibi, 3 boyutlu nesneleri daha ilgi çekici buldu. Önlerine koyulan 2 boyutlu ve 3 boyutlu nesneler arasında fareler her seferinde 3 boyutlu nesneyi tercih etti. Bu da aslında onların bu boyut farkını algılayabildiğini gösteren en büyük adım oldu.

Tıpkı biz insanlar gibi gördüklerinin bir nesne mi yoksa bir resim mi olduğunu algılayan fareler, aynı zamanda bu görüntüleri tıpkı bizim gibi hafızalarında tutabiliyorlar. Resim ve nesne arasındaki farkı algılayabilen ve daha önce gördükleri 2 boyutlu görüntüyü hatırlayarak karşılaştıkları nesneleri tanıyan fareler, anılar biriktirebiliyor. Bu araştırmayla birlikte araştırmacılar, ilerleyen günlerde farelerin beynindeki bu fonksiyonun diğer memeli türlerinde de görülebileceğini söylüyor. Diğer memeli türlerinde bu görsel algının farklılıklar gösterebileceği gibi daha gelişmiş olabileceği de öngörülüyor. Fareler, diğer memeli türlerinin araştırılmasında şimdiden büyük bir rol oynuyor.