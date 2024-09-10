FBI'nın raporuna göre, 2023'te kripto dolandırıcılıklarından 5.6 milyar dolar kayıp yaşandı. Yatırımcılardan büyük bir mali zararın görüldüğü belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2023 yılında kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklanan toplam kaybın rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. FBI'nın Internet Suçları Şikayet Merkezi'nin raporuna göre, kripto dolandırıcıları yatırımcılardan 5.6 milyar dolar kaçırdı. Bu rakam 2022 yılına kıyasla %45'lik bir artış gösterdi.

Rapora göre yatırım dolandırıcılığı kripto ile ilgili suçların en yaygın ve maliyetli türü oldu. Geçen yıl FBI, 69,000'den fazla kripto suç raporu aldı ve bu raporların neredeyse yarısı yatırım dolandırıcılığına aitti. Dolandırıcılar, bu tür dolandırıcılıklardan 4 milyar doları aşan bir kazanç sağladı. Kripto dolandırıcılıkları, FBI'nın aldığı toplam şikayetlerin yalnızca %10'unu oluşturmasına rağmen, kayıpların yaklaşık yarısına neden oldu.

Kripto dolandırıcılığında yaşlı yatırımcılar hedefte

Raporda en yaygın dolandırıcılık türünün “domuz kasaplığı” olarak bilinen uzun vadeli yatırım dolandırıcılıkları olduğu vurgulanıyor. Bu dolandırıcılık türünde dolandırıcılar mağdurları uzun süre tanıyıp büyük miktarda parayı geri çekilemeyecek sahte kripto platformlarına yatırmalarını sağlıyor. Özellikle 60 yaş üstü mağdurlar büyük kayıplar yaşadı ve toplamda 1.24 milyar dolardan fazla zarar gördü.

ABD'li yatırımcılar kripto dolandırıcılıklarından en fazla etkilenen grup oldu. Kaliforniya, hem en fazla şikayet edilen eyalet hem de en yüksek kayıpların yaşandığı bölge olarak öne çıktı.