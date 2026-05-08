EA SPORTS FC 26 Ultimate Team’de Trendyol Süper Lig Sezonun Takımı oyuncularla buluştu. Yayınlanan kadroda Victor Osimhen yılın takımında yer almazken, en yüksek reytingli kart 96 puanla Marco Asensio oldu.

EA SPORTS FC 26’da Ultimate Team oyuncularının yakından takip ettiği Sezonun Takımı etkinliği devam ediyor. EA’in resmî takvimine göre Trendyol Süper Lig TOTS kadrosu, Ligue 1 ve NWSL gibi liglerle birlikte 8 Mayıs’ta (bu akşam) yayınlandı. Yani artık Süper Lig’in özel TOTS kartları oyunda, Ultimate Team paketlerinden çıkıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kadronun açıklanmasıyla birlikte gözler doğal olarak Süper Lig’in en popüler yıldızlarından Victor Osimhen’e çevrildi. Ancak Nijeryalı golcü, ana TOTS kadrosunda kendine yer bulamadı. Listenin zirvesinde ise 96 reytingli Marco Asensio yer aldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Osimhen ana kadroda yok, en yüksek reyting Marco Asensio’ya gitti

Paylaşılan kadroya baktığımızda en dikkat çeken oyuncu, 96 reytingli CAM kartıyla Marco Asensio oluyor. Fenerbahçeli yıldızı 95 reytingli Paul Onuachu ve 95 reytingli Orkun Kökçü takip ediyor. Leroy Sané, Gabriel Sara, Arseniy Batagov ve Milan Škriniar da yüksek reytingli kartlarla listede.

Victor Osimhen tarafında ise durum biraz farklı. Yıldız futbolcu ana kadroda yer almasa da kadro kurma görevi ya da görev olarak 93 reytingli özel kart olarak oyunda yer alacak. Barış Alper Yılmaz’ın da 92 reytingli kartı yine kadro kurma görevi ya da görev olarak olarak yer alacak.

Trendyol Süper Lig TOTS kadrosunda kimler var?

Oyuncu Pozisyon Reyting Marco Asensio CAM 96 Paul Onuachu ST 95 Orkun Kökçü CM 95 Leroy Sané RM 94 Gabriel Sara CM 94 Arseniy Batagov CB 94 Eldor Shomurodov ST 93 Milan Škriniar CB 93 Ernest Muçi LW 92 Davinson Sánchez CB 92 Mateusz Lis GK 92 Nene Dorgeles ST 91 Oh Hyeon Gyu ST 91 Chibuike Nwaiwu CB 90

Süper Lig TOTS kadrosu, özellikle Türkiye Ligi ağırlıklı Ultimate Team kuran oyuncular için oldukça güçlü seçenekler sunuyor. Hücumda Onuachu ve Shomurodov, orta sahada Asensio, Kökçü ve Sara, savunmada ise Batagov, Škriniar ve Sánchez öne çıkan isimler arasında.

FIFA U Team’de yer alan bilgilere göre FC 26 Süper Lig TOTS kartları, 8 Mayıs - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında paketlerde bulunabilecek. Yani bu kartları paketlerden çıkarmak isteyen oyuncuların önünde sınırlı bir süre var.

EA SPORTS FC 26’nın genel TOTS takviminde ise etkinlik 17 Nisan’da başladı ve 22 Mayıs’ta Ultimate TOTS ile devam edecek. Bu final aşamasında önceki haftaların en iyi kartlarının yeniden paketlere dönmesi bekleniyor.