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FC 27 Duyuru Fragmanı Yayımlandı: İşte Çıkış Tarihi ve Yeni Fragman! [Video]

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EA, uzun süren bekleyişin ardından FC 27'nin duyuru fragmanını yayımladı.

FC 27 Duyuru Fragmanı Yayımlandı: İşte Çıkış Tarihi ve Yeni Fragman! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA, uzun süren bekleyişin ardından FC 27’nin resmî duyuru fragmanını nihayet yayınladı ve oyunun çıkış tarihini resmen doğruladı.

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Serinin yeni halkası, standart menü yapısının ötesine geçerek seride bir ilk olan açık dünya sosyal etkileşim alanını ve baştan aşağı yenilenen oynanış mekaniklerini futbolseverlerin beğenisine sunuyor.

FC 27 duyuru fragmanı

Bu yılki duyuruda FC 27'nin en büyük sürprizi, "The Grounds" adı verilen açık dünya sosyal etkileşim modu oldu.

Oyuncuların kendi avatarlarıyla katılabileceği bu modda, sokak futbolu ile stadyum atmosferi bir araya getiriliyor.

FC 27, oyunu standart sürümle ön sipariş edenler için 25 Eylül 2026 tarihinde, Ultimate sürümle ön sipariş edenler için 18 Eylül 2025'te piyasaya sürülecek. Oyunun ön siparişleri de resmî olarak başladı.

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