Fenerbahçe Beko'da Koronavirüs Belirtileri Görüldü

Fenerbahçe, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Erkek Basketbol Takımı oyuncularında ve teknik ekibinde koronavirüs belirtileri görüldüğünü açıkladı. Fenerbahçe Beko, son zamanlarda 3 farklı maça çıkmıştı.

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, her geçen gün yayılarak tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştı. Özellikle İtalya’da binlerce insan bu salgına yakalanırken pek çok ünlü isim ve sporcu da koronavirüsle enfekte olduğunu açıklamıştı. Bu sporcular arasında Juventus’ta forma giyen Daniele Rugani ve Blaise Matuidi gibi isimler yer alıyordu. Şimdiyse ülkemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinden Fenerbahçe, koronavirüsle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Beko oyuncularında ve idari ekipte koronavirüs belirtileri görüldü:

Avrupa’nın ardından şimdi de ülkemizin önemli spor kulüplerinden olan Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı’nda oynayan bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı. Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (COVID-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulmuştur.”

Fenerbahçe Beko, son zamanlarda üç farklı maça çıkmıştı:

Sarı lacivertli ekip, 6 Mart tarihinde THY Euroleague maçı için deplasmanda Khimki Moskova ile karşılaşmıştı. Bu maçın ardından ligde de iki maça çıkan takım, 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta Tofaş ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe’ye rakiplerinden destek geldi:

Fenerbahçe, basketbol takımındaki oyuncularda ve teknik ekipte koronavirüs belirtilerine rastlandığını duyurduktan sonra rakiplerinden destek mesajları gecikmedi. Bu noktada Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, ezeli rakiplerine destek mesajı paylaştı.

Galatasaray’ın paylaşımı: “Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Trabzonspor’un paylaşımı: “Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

Beşiktaş’ın paylaşımı: “Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda COVID–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”