Alanının liderleri diyebileceğimiz iki efsanevi otımobil üretici Ferrari ve Bentley'in yaptıkları işte ne kadar iyi olduğunu anlatmamıza gerek yok herhalde diye düşünüyoruz. Peki bu iki devin iki gözde modeli olan Ferrari GTC4Lusso ve Bentley Continental GT arasından hangisi daha hızlı?

Söylemekte bir sakınca görmüyoruz ki GT’ler, sizi gitmek istediğiniz noktaya en rahat ve sıkıntısız bir şekilde ulaştırması için tercih edeceğiniz arabalardır. Bu tip var olan birkaç araba örneğinden ikisi ise Ferrari GTC4Lusso ve Bentley Continental. Hem de dönüştürülebilir olan bir Bentley’den söz ediyoruz.

Arabaların üreticilerinin sektörün dev isimlerinden Ferrari ve Bentley olduğunu göz önüne aldığımızda, her iki aracın da son derece hızlı olduğunu belirtmemize gerek bile yok aslında. Peki bu iki ‘makine’ bir drag yarışı yapacak olsa ne olurdu? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

Ferrari GTC4Lusso, Bentley Continental GT'ye karşı

Carwow’un paylaştığı drag yarışı videosunda Ferrari, piste çıkar çıkmaz Bentley’in üzerinde ezici bir hakimiyet kuruyor. Özünde ‘pratik’ diyebileceğimiz bir Ferrari olan GTC4Lusso, 700 Nm tork ve 691 beygir gücü üreten, doğal emişli bir V12 motordan güç alıyor. Hal böyle olunca Ferrari GTC4Lusso’ya kıyasla 770 Nm tork ve 548 beygir gücü üreten çift turbo 4.0 litrelik V8’e sahip Bentley, tabiri caizse çocuk oyuncağı gibi kalıyor.

Bentley Continental GT’nin, daha fazla çekişe sahip olduğu doğru olabilir; ancak Bentley’inkisi ile karşılaştırıldığından Ferrari'nin çok daha hafif olan gövdesini çekmekte çok daha az zorlanması, pistte Ferrari’nin Bentley’e karşı üstünlük elde etmesini sağlıyor.

Yaklaşık olarak 415 kilogram ağırlık avantajına sahip Ferrari aslında pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Bentley'i ezip geçiyor. Fakat videoda GTC4Lusso’nun rakibi W12 motorlu Continental olsaydı yarışın sonucu ne şekilde değişirdi, tam olarak kestiremiyoruz.