Bir internet sitesi, bu yıl bitmeden tanıtılması beklenen BMW X8 modelinin prototiplerinden sızdırılan casus fotoğraflardan yola çıkarak, araç için render görüntüleri paylaştı.

Otomobil sektöründe çok önemli bir yere sahip olan Alman devi BMW’nin her yeni modeli, otomobil tutkunları dahil olmak üzere araçlarla ilgilenen herkes tarafından ilgi ve merakla karşılaşıyor. Sedan modellerinin yanı sıra SUV model araçlara da yeni bir soluk getiren BMW, kullanıcıların olumlu geri dönüşleri doğrultusunda X serisini devam ettiriyor.

BMW Group CEO’su Oliver Zipse, geçen aylarda kendisiyle yapılan bir röportajda, Güney Carolina’da bulunan Spartanburg fabrikasında yeni bir araç üretimi planlandığını doğrulamıştı. Fabrikada üretilen araçların X serisi olması sebebiyle, üretilecek yeni modelin M serisinden bir araçtan ziyade X8 olabileceği ihtimali sonradan ortaya çıkan casus fotoğraflarla daha da netlik kazanmıştı.

Yıl sonundan önce tanıtılması bekleniyor

Neredeyse 4 senedir çıkacağı söylenen ama sonuçlanmayan X8 modelinin bu yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor. Sızdırılan casus fotoğraflar ise araca yönelik heyecanı daha da artırıyor. Modelin prototipinden yola çıkarak şimdiye kadar bazı render görüntüleri paylaşıldı. Son olarak ise, bir internet sitesi aracın olası görünümüne ilişkin bir render yayınladı.

Araçta BMW'nin "daha büyük, daha iyi" anlayışının yeni simgesi niteliğinde büyük ızgaraları bulunuyor. Nitekim, BMW’nin seneler geçtikçe ızgaraları büyütmesine yönelik çeşitli capsler ve espriler de yapılıyor. Fotoğraf incelendiğinde de ilk olarak bu ızgaralar göze çarpıyor. BMW'nin en güçlü SUV'si olacağı düşünülen model, V8 motoruna sahip olacak ve elektrik motoru ile desteklenecek. Bununla birlikte, "Rockstar Projesi" kod adındaki X8'in 700 bg'den fazla güç üretmesi bekleniyor.

BMW’nin X8 modeli, grubun en sportif X modeli olarak piyasaya çıkacağından, X7 modelinin belirli versiyonlarının durdurulabileceği düşünülüyor. X7 M50i modelinin 99.800 dolarlık fiyat etiketinin bulunduğu göz önüne alındığında, X8 modelinin 6 haneli bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Tabi bu fiyat ülkemizde büyük ihtimalle 7 haneli rakamlara ulaşabilir.