Ferrari'nin Yeni Süper Otomobili Icona Kasım'da Tanıtılacak

Ferrari'nin yeni nesil süper otomobili Icona için geri sayım devam ediyor. İtalyan firmasının yeni gözdesinin ne zaman karşımıza çıkacağı da belli oldu.

Dünyaca ünlü otomobil devi Ferrari, uzun yıllar boyunca çeşitli ikonik otomobillerle karşımıza çıktı. Bu otomobillerden aldığı ilhamı bir araya getiren firma, Icona adını verdiği yeni bir süper otomobil serisi üzerinde bir süredir çalışmalarına devam ediyor.

Icona serisi sınırlı sayıda üretilecek ve hedefinde ise özellikle koleksiyoncular yer alıyor. 2018 yılında da benzer bir mantaliteyle üretilmiş olan Ferrari Monza SP1 ve SP2 karşımıza çıkmıştı. O modeller de Ferrari'nin en ikonik yarış otomobilleri arasında yer alan 750 Monza ve 860 Monza'ya bir saygı duruşu niteliğindeydi.

Kasım'da yeni Ferrari tanıtılacak

Kulislerde dolaşan söylentilere göre Icona projesinde ilham alınacak olan otomobil ise 1967 yılında Le Mans yarışında ikinci sırayı almayı başaran Ferrari 330 P4 olacak. Aracın tanıtılacağı tarih olarak ise Kasım ayı işaret ediliyor. Tanıtımın tam tarihi de belli oldu: 21 Kasım.

Öte yandan Ferrari, 15 Kasım'da kapalı kapılar arkasında gerçekleştireceği etkinlikte seçilmiş bir azınlığa yeni otomobili tanıtacak ve otomobilin teknik özelliklerini açıklayacak. Kamuya açık etkinlik ise 21 Kasım'da yapılacak. Tanıtım etkinlikleri İtalya'da yapılacak.

Yeni otomobil hakkında çok bir bilgi açığa çıkmamış olsa da daha önce ortaya çıkan bazı casus fotoğrafları yeni bir Ferrari'yi gösteriyordu. Maranello pistinde yapılan testlerde kamuflajlı bir araç göze çarpıyordu. Bu aracın Ferrari LaFerrari Aperta'yı andıran bir yapısı olduğu göze çarpmıştı.

Kamuflaj nedeniyle aracın detaylarını görmek mümkün olmasa da, yayvan arka rüzgarlığı, daha alçak duruşu, geniş çamurlukları ve 330 P4 ile ciddi tasarım dili benzerliği içerdiğini söylemek mümkün. Yeni aracın fiyatı ise şu anda bilinmiyor.