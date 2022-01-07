Fiat Doblo Combi Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Fiat Doblo Combi, ailelerin yeni gözdesi olarak karşımızda. Yenilikçi renk seçenekleriyle ön plana çıkan 2021 Fiat Doblo Combi aracının dikkat çeken özelliklerini sizler için derledik.

Yeni Fiat Doblo Combi ile aileniz ve işleriniz için aşılmayacak yollar kalmayacak. Yeni nesil teknolojilerle üretilen Doblo Combi, hafta içi yoğun iş temponuza uyum sağlayacak. Hafta sonu ise ailenizle birlikte seyahatlere gitmenize, doğanın tadını çıkarmanıza fırsat verecek. Bu tarz bir yoğunluk temposuna sahipseniz Fiat Doblo Combi tam da size göre bir araç olabilir.

Doğayla ve şehirle oldukça uyumlu bir dinamizmle yollara çıkan araç, pek çok hafif ticari araç severlerin ilgisini çekiyor. Yenilenen kasa yapısından tutun da, teknolojik ve teknik açıdan pek çok yeni özelliğe sahip olan Fiat Doblo Combi, pratik çözümleriyle de ilgi çekecek gibi görünüyor.

Piano black ayna yapıları, 16 inç titanyum gri alaşım jant modelleri, 7 inçlik geniş multimedya ekran teknolojisi ve zorlu hava koşullarında güçlü çekiş sağlayan Traction Plus sistemi gibi pek çok özellik Doblo Combi modelinde yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Doblo tasarımında yapılan değişiklikleri, eklenen özellikleri ve fiyat listesini sizler için derledik. Keyifli okumalar diliyoruz.

Tasarım: Geniş yapısıyla yüklemeyi kolaylaştıran kapılar

Dış tasarım:

Görsel olarak sert hatlara sahip olan Fiat Doblo Combi, keskin hatlı ön tasarımı ile belirgin bir çizgilere sahip. Aracın gücünü ve sağlamlığını yansıtan bu çizgiler geniş camlı iç dizaynına da etki ediyor. Araç içi aydınlık hissiyatını artıran Doblo, konforlu bir sürüş için dış tasarımını olabildiğince özelleştirmişe benziyor.

Yan kapı konusu önceki Doblo modellerinde çok konuşuluyordu. Dar bir yapıda sunulmasından şikayetçi olan bazı kullanıcılar yeni kapıları çok sevecek gibi. Geniş yapısıyla oldukça kolay erişim sağlayan yan kapılar en dar alanda bile size kolay yük yükleme imkanı sunuyor.

Kapı kolları da ergonomik bir tasarıma sahip olduğu için oldukça kolay kullanılıyor. Dikey yan kapı kolları sayesinde kapıları artık tek parmağınızla bile açabileceksiniz. Trekking tasarımıyla ön plana çıkarılan bu kapı yapıları yeni Doblo için gayet şık bir tasarım diyebiliriz.

İç tasarım:

Güçlü gösterge paneli sayesinde araç içi kontroller çok daha rahat sağlanıyor. Her türlü sürüş koşulunda gerekli bilgileri maksimum oranda okuyabilmeniz için geniş görüntü paneli bulunuyor. Bu sayede hiçbir şey gözlerinizden kaçmayacak ve daha güvenli bir sürüş deneyimine erişeceksiniz.

Dokunmatik ekranlı multimedya sistemi sayesinde 7 inçlik monitör üzerinden pek çok işleminizi organize edebileceksiniz. Android AutoTM, Apple Car Play ile Doblo üzerindeki teknolojiyi çok daha rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Kabin yapısına bakarsanız ergonomik ve minimal detaylar kullanıldığını görebilirsiniz. Baştan aşağı güncellenen iç aksamı daha geniş ve işlevsel olduğu için sizi daraltmayacak. Araçla ilgili tüm kontrol noktalarına kolayca erişebileceksiniz. Aracın ön paneli bu noktada çok daha işlevsel tasarlanmış diyebiliriz.

Güvenlik: Traction+ sayesinde kaygn zeminlerde yol tutuşu artar

ESC:

Bu sistem sensörleri ile aracın fren gücünü ve hareketi stabilize etmek için her bir tekerlekteki fren seviyesini ve motor gücünü kontrol eder. Tekerleklerin patinaj yapmasını önler, kayma riskini en aza indirir ve her durumda mükemmel bir çekiş garanti eder.

Hız sabitleme sistemi:

Hız sabitleme sistemi sayesinde dilediğiniz bir hızı seçebilir ve sabit hızda ilerleyebilirsiniz. Özellikle yeni nesil araçlarda olmazsa olmaz özelliklerden olan bu sistem, pek çok aracın güvenli bir şekilde yolculuk etmesine de imkan sunuyor.

Traction+:

Trekking donanım seviyesinde sunulan Traction Plus sistemi sayesinde kaygan zeminlerde yol tutuşunuzu sağlamlaştırıyor.

Konfor: Terleme önleyici kumaş koltuklar

Trekking logolu koltuklar:

Araç içinde terlemeyi önleyici kumaş yapısı ve turuncu renkli dikiş detayıyla ön plana çıkan trekking logolu koltuklar bulunuyor.

7 inç multimedya sistemi:

Dokunmatik bir teknoloji ile ön plana çıkan 7 inç multimedya sistemi, özellikle akıllı telefonlarınız ile tam uyumlu çalışıyor.

Traction Plus sistemi:

Zorlu yolculuklarda oldukça güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Kum, çamur, kar gibi özellikle kaygan havalarda daha kontrollü bir çekiş sağlayan bu modu aktif edebilirsiniz.

Fiat Doblo Combi performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat Doblo Combi aracının 3 farklı motor seçeneği bulunuyor. Dizel motor yapısıyla ön plana çıkan bu araç, güçlü bir performans iddiasına sahip.

1.3 95 HP Multijet

Ortalama (lt/100 km): 5,4

Şehir içi (lt/100 km): 6,6

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3

1.6 120 HP Multijet

Ortalama (lt/100 km): 5,4

Şehir içi (lt/100 km): 6,4

Şehir dışı (lt/100 km): 4,5

1.6 105 HP Multijet

Ortalama (lt/100 km): 5,2

Şehir içi (lt/100 km): 6,1

Şehir dışı (lt/100 km): 4,7

Fiat Doblo Combi 2021 fiyatları:

Easy paket fiyatları: 1.3 M.Jet 95HP E6D, dizel manuel: 274.900 TL 1.6 M.Jet 105 HP E6D, dizel manuel: 28.900 TL

Safeline paket fiyatları: 1.3 M.Jet 95 HP E6D, dizel manuel: 285.900 TL 1.6 M.Jet 105 HP E6D, dizel manuel: 298.900 TL

Urban paket fiyatları: 1.3 M.Jet 95HP E6D, dizel manuel: 279.900 TL 1.6 M.Jet 120HP E6D, dizel manuel: 292.900 TL

Premio Plus paket fiyatları: 1.3 M.Jet 95HP E6D, dizel manuel: 296.900 TL 1.6 M.Jet 120HP E6D, dizel manuel: 309.900 TL



Sizler için Fiat Doblo Combi’nin yeni özelliklerini ve teknik detaylarını yakından inceledik. Peki sizler Doblo Combi’nin bu yeni hali ve fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.