Türkiye'nin en çok satan araçlarından olan Fiat Egea Cross ve yerli üretim Renault Megane Sedan fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar incelendiğinde Egea Cross'ta 30 bin TL'ye , Megane'da ise 40 bin TL'ye varan artış dikkat çekti.

Hepimizin bildiği gibi yüksek enflasyon, kur ve vergiler sebebiyle bırakın sıfır, ikinci el otomobil almak bile oldukça zor hâle gelmiş durumda. Durum böyle olunca da birçok vatandaş hayallerine kavuşamıyor ve istedikleri araçlara sahip olamıyor. Araç sahibi olanlar da yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle otomobillerini rahatça kullanamıyor.

Kısacası otomobil fiyatlarının ülkemizde yüksek seviyelerde olduğu bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde, mart ayı ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarının güncellendiğini aktarmış; 300.000 TL’in altında yalnızca 4 otomobilin kaldığını paylaşmıştık. Şimdi gelen haberler ise tamamına buradan ulaşabileceğiniz Türkiye’de 2022’de en çok satılan araçlar listesinin içinde bulunan iki aracın fiyatlarına bir kez daha zam yapıldığını gösterdi.

Fiat Egea Cross’a 30 bin TL’ye varan zam

Gelen haberlere göre geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilen ve ülkemizde oldukça popüler olan Fiat Egea Cross modelinin fiyatlarına zam geldi. Otomobil gazetecisi Murat Tosun tarafından paylaşılan haberde, 7 Mart ile 13 Mart arasında fark görüldüğü aktarıldı. Fiyatlar incelendiğinde de modelin en ucuz paketinin 315.900, en pahalısının ise 446.900 olduğu görüldü. Güncellenen fiyatların tam listesi ve eski fiyatlar arasındaki fark ise şu şekilde (ilk fiyatlar eski, ikinciler yeni);

1.4 Fire 95 BG Street: 307.900 TL - 315.900 TL

1.3 M.Jet 95 BG Street: 392.900 TL - 429.900 TL

1.4 Fire 95 BG Urban: 324.900 TL - 332.900 TL

1.3 M.Jet 95 BG Urban: 432.900 TL - 444.900 TL

1.4 Fire 95 BG Lounge: 371.900 TL - 380.900 TL

1.0 Firefly 100 BG Lounge: 433.900 TL - 446.900 TL

Yerli üretim Renault Megane Sedana da 40 bin TL’ye varan zam

Murat Tosun, Egea Cross’a ek olarak bir başka araca daha zam yapıldığını ifade etti. Paylaşılan haberde mart başı fiyatlar ile 12 Mart günü fiyatlarının karşılaştırıldığı ve Türkiye’nin en çok satan araçlarından biri olan yerli üretim Renault Megane Sedana 40 bin TL’ye varan zam yapıldığı aktarıldı. Bunun ardından ise en ucuz Megane 439.000 TL olurken, en pahalısı 654.000 TL’ye ulaştı. Güncellenen fiyatların tam listesi ve eski fiyatlar arasındaki fark ise şu şekilde (ilk fiyatlar eski, ikinciler yeni);